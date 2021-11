Jelenlegi technológiáját és formavilágát nem teljesen elvetve, mindkettőt alaposan tovább csiszolva érkezhet már akár jövőre a Suzuki Swift új generációja. Egy évre rá, azaz 2023-ban a Suzuki Swift Sport is megújul, és itt sem lesznek nagy változások, a jelenlegi hajtáslánc (1,4 literes turbómotor, 48V-os mild hibrid rendszerrel) receptjét követik.

Izgalmas újdonság készül ugyanakkor a Swiftből, pontosabban a Swift Sportból: a japán Best Car Web magazin tudni véli, hogy a Suzuki előrukkolt a Swift Cross verzióval, ami már csak nevéből adódóan is egy emelt hasmagasságú, körbepanelezett verziónak ígérkezik – vagy talán ennél is többnek, hiszen erre is volt már példa, ld. Yaris Cross, Corolla Cross, stb.

Az elvileg 2024-ben érkező Swift Cross legfőbb erénye sokak számára a magasabb üléshelyzet, és az ebből adódó könnyebb be- és kiszállás lehet, ugyanakkor a Swift Sport hajtáslánca dinamikussá is teheti a modellt. A sportverzió feszes futóművét nyilván nem adja át a Crossnak, ezért kanyargós utakon nyilván kevesebb örömet okoz majd – annál többet, ha göröngyös szakaszra érkezünk.

A Swift Cross-nak akkor van értelme, ha méretében az Ignis (3700 mm) és a Vitara (4175 mm) közé esik; 3890 mm-es hosszával a jelenlegi Swift Sport (az alapkivitelű Swift 3840 mm) pont ott van, ahol lennie kell, így értelmet nyerhet a SUV-osítás.

A Swace és az Across kapcsán felmerül a kérdés, vajon a Swift Cross nem lesz-e az imént említett Toyota Yaris Cross átcímkézett klónja? A lehetőséget nem zárnánk ki, de a dolog csak akkor működhet, ha megfelelő árat tudnak szabni az újdonságnak – másfelől ha megspórolhatják a vadonatúj modell kifejlesztésével járó kiadásokat, illetve felezhetik a Yaris Cross gyártási költségeit, máris megengedheti magának mindkét cég, hogy olcsóbban adja a portékáját.

A Suzuki egyelőre nem erősítette meg a feltételezéseket.