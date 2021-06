A Bugattik között is létezik ám hierarchia: a csúcson a mindenkori Super Sport modell áll, amely az idén 90 éves Type 55 Super Sport óta ugyanazt a receptet követi: pluszteljesítmény, megnövelt sebesség, még igényesebb kidolgozás.

Volt aztán EB 110 Super Sport (1993), Veyron 16.4 Super Sport (2010), most pedig a Bugatti Chiron Super Sport. Ez valójában csak a megvásárolhatóság szempontjából új, hiszen prototípusa már 2019-ben megdöntötte a márka sebességi csúcsát, elsőként lépve át a 300 mérföld/óra (480 km/óra) határt, méghozzá nem is kevéssel: 490,5 km/órát mértek az autónál. A szériagyártású Chiron Super Sport ennél lassabb lesz azért, végsebességét valamivel 440 km/óra fölé lőtték be.

Mint minden nagyon gyors autónál, két dolog kell az extra tempóhoz: további motorteljesítmény és különleges aerodinamika. Az első elvileg nem nagy ügy, gyakorlatilag viszont ahhoz, hogy 1500 lóerőről 1600-ra emeljék a Chiron 8.0 W16-os motorjának a teljesítményét, komoly változtatásokra volt szükség.

Átdolgozták a turbófeltöltőt, az olajpumpát, a hengerfejeket, a szelepvezérlést, a sebességváltót és a tengelykapcsolót. A maximális fordulatszámot 6800-ról 7100/percre emelték, ezzel párhuzamosan az 1600 Nm nyomatéki csúcs nem 2000 és 6000/perc között érhető el, hanem egészen 7000/percig rendelkezésre áll.

A hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó 403 km/óránál kapcsolja a hetedik fokozatot, amely 3,6 százalékkal hosszabb áttételt kapott. A 400 km/óra alatti tartományban sem lustult azonban el az autó: álló helyzetből 5,8 mp alatt gyorsul 200 km/órára, 12,1 mp alatt 300 km/órára – a 0-400 km/óra sprintnél pedig 7%-nyi időt spórolhatunk meg a mezei Chironhoz képest. Ebben az is közrejátszik egyébként, hogy váltás közben sem engedik visszaesni a turbó töltőnyomását: mindössze 0,3 mp szünet után máris ismét 2,8 baron (!) dolgozik a kompresszor.

Az aerodinamikai módosítások még lenyűgözőbbek. Bár első pillantásra pont úgy néz ki, mint az alapkivitelű Bugatti Chiron, a Super Sport változat 25 centivel hosszabb: ennyivel nyújtották meg az autó farát, hogy minél hosszabban legyen fenntartható a turbulenciáktól mentes, lamináris légáramlás – azaz csökkenteni lehessen a légellenállást. Ennek köszönhetően végsebességnél is nyugodt marad az autó, még ívmenetben is.

Hogy a leszorítóerőt fenntartsák, a tervezők megnövelték a diffúzor keresztmetszetét, kilépőélét magasabbra emelték, és ezzel 44 százalékkal csökkentették a far kilépőfelületét. A hosszabb, laposabb far esztétikailag is izgalmas jelenség, és hogy kihangsúlyozzák, vízszintesen osztott fényezést dolgoztak ki, ami még alacsonyabbnak láttatja az autót.

A diffúzor átdolgozása miatt a kipufogót is újra kellett konfigurálni: középről a far két szélére költöztették a kipufogócsöveket, méghozzá egymás fölé. Ezzel a kipufogóhang is mélyebb, teltebb lett.

Elöl a légbevezető nyílások mentén kialakított légfüggönyök semlegesítik a karosszéria sarka és a kerekek környékén ébredő légörvényeket. Az első kerékdobok tetején kialakított 9-9 kilépőnyílás csökkenti a kerékdobban kialakuló nyomást, és azáltal az aszfaltra szorítja a kereket. Az átdolgozott elülső aerodinamika járulékos előnye, hogy több levegő áramlik az oldalsó hűtőradiátorokra.

Még fontosabb a Chiron Super Sport teljesen áthangolt futóműve. A kormánymű és a lengéscsillapítók egyaránt feszesebbek, a rugók keményebbek. A csillapítás elektronikus szabályozását is áthangolták, négy üzemmód áll rendelkezésre: ezek az EB, a vezethetőség, az Autobahn és a végsebesség.

A Bugatti Chiron Super Sport exkluzív alumínium keréktárcsákat kap; felárért a végsebesség helyett fordulékonyságra hangolt Chiron Pur Sport magnéziumkerekei is megrendelhetők.

Az autóra a piacon kapható egyetlen olyan abroncsot szerelték, amely 500 km/óra felett is megbízhatóan teljesít: ezek a vadonatúj fejlesztésű Michelin Pilot Sport Cup 2 gumik megerősített szerkezettel készülnek. Fejlesztésük során azt a tesztpadot használták, amin a korábbi amerikai űrsikló abroncsait is bemérték, a gyártást követően pedig minden egyes darabot röntgenes vizsgálatnak vetnek alá, mielőtt átadnák a gyárnak.

A fent felsorolt módosításoknak köszönhetően az autó még nagy sebességnél is nyugodt, csendes és kiszámítható marad – hiperluxus-túrakupé a javából. Ezt persze nem adhatják ingyen: a mindössze harmincdarabosra tervezett széria minden egyes példányáért 3,2 millió eurót (1,1 milliárd forintot) kér el a gyár, plusz adók és egyéb közterhek. Az autó kiszállítása már 2022 elején veszi kezdetét.

