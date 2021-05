A második világháború után hadiipari maradékokból tervezték és gyártották a Messerschmitt Kabinenrollert; a kényszer szülte minimálautócska később kultusztárggyá nőtte ki magát.

Pár éve egy német-spanyol vállalkozás ismét gyártásba vette az autót, igaz, villanymotoros-pedálos fura szerkezetként, és azzal be is csődöltek. Most ezért újratervezték a szerkezetet, amely immár izomerő nélkül képes közlekedni – ráadásul benzines vagy elektromos motorral!

Az előbbi egy 125 köbcentis, egyhengeres robogómotor, 7,3 lóerővel, CVT váltóval, az utóbbi egy hasonló (6,7 LE) teljesítményű, de emissziómentes szerkezet. A végsebesség mindkét esetben 90 km/óra, ám míg a benzinmotoros verzió 6 literes üzemanyagtankja 160 kilométerre elegendő, a mindössze 1,4 kWh kapacitású lítium-vas-foszfát akku 80 kilométer múlva feladja – igaz, ha veszünk hozzá még egy ugyanekkora akkut, akkor megvan a 160 kilométer. Alapkivitelben a benzinmotoros kivitel 220, az elektromos pedig csak 195 kilogrammot nyom – ennél könnyebb villanyautót még nem láttunk.

És olcsóbbat sem: a Spanyolországban gyártott autó belső égésű motorral 10 950 eurótól (kb. 4 millió Ft) kapható, a villanymotoros verzió alapára 2000 euróval (720 ezer Ft) több; erre még rájönnek az adók és a szállítási díj.

Az alábbi videót elnézve persze vannak kétségeink a modellpáros (KR-202, illetve KR-E5000 Sport) biztonsága felől: az alábbi videón 1:03 perc környékén látszik, hogy már kis sebességű kanyarban megemeli az ívbelső kerekét – azt az egyet, ami van neki.