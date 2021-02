A Budapesti Közlekedési Központ több szempontból is hasznos újítást vezetett be, amikor eleget tett az OMSZ kérésének. A járművezetők és a forgalomirányító diszpécserek a Műszaki pihenő, a Különjárat, a Tanulójárat vagy a Szerelőre vár feliratok mellett már kiírhatják a járművek kijelzőire a Mentőre vár feliratot is, hogy segítsék a mentők munkáját.

Baleset vagy rosszullét esetén a Mentőre vár felirat megjeleníthető a jármű külső kijelzőjén, így a mentők könnyebben és gyorsabban megtalálják az érintett járművet. A speciális felirat kiválasztásakor a jármű kijelzőjéről törlődik a járatszám és valamennyi utastájékoztató felületen – a jármű kijelzőin, a közterületi kijelzőkön és az utazástervezőn is – a Mentőre vár célállomás jelenik meg.

A BKK-nak egy évben csaknem ezerszer kell mentőt hívnia a járművekhez, naponta ugyanis 2-3 esetben szorul utas orvosi ellátásra. A járművek nemcsak feliratokkal, hanem hangos üzenetekkel is tájékoztatnak. A tárolt felvételek többek között helyes maszkviselésre ösztönzik az utasokat; jelzik, hogy nem tud a jármű a megállóba állni, klíma működik, vagy adott esetben arra figyelmeztetnek, hogy az ajtók záródnak és érdemes kapaszkodni.