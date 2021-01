Olvass tovább

Habár a Singer több tucat csodálatos átépítésen van már túl, ehhez a projekthez segítséget kértek, méghozzá a brit Richard Tuthilltől, aki évtizedek óta épít és hajt terepversenyautókat.

Az 1990-es gyártású 964-esek minden porcikáját átdolgozták. A futóművet megemelték és megerősítették, kerekenként kettő, állítható lengéscsillapítót helyezek el. A fenéklemezt lepáncélozták, a karosszériaelemeket könnyen cserélhető, nyitható karbon panelekre cserélték. A 3,6 literes turbómotor teljesítményét 450 lóerőre lőtték be, ez később igény szerint tovább növelhető. Az autók állandó összkerékhajtást kaptak, elöl, hátul és középen részlegesen önzáró differenciálművek találhatók, a váltó szekvenciális versenydarab.

Az autókba nagy kapacitású üzemanyag-tartályt építettek be, elöl és hátul is találtak helyet egy-egy pótkeréknek. A bukókeret és az ülések megfelelnek az FIA előírásoknak, de ivórendszer és verseny-GPS is került az autókba.

A jó hír, hogy a megrendelő beleegyezett, hogy a Singer a későbbiekben részben vagy egészben megismételje a projektet, így bárki építtethet magának egy ilyen – vagy hasonló – terep-Porschét, csak legyen sok pénze és még több türelme.