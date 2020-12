A történelem bizony ismétli önmagát. A ralit szeretők közül ki ne emlékezne 2018-ra, mikor is az utolsó nyíregyházi futamon, az utolsó gyorson szerezte meg a bajnoki címet Hadik András Turán Frigyes ellenében. Idén is pontosan ez történt, megspékelve még azzal, hogy a tizedekre menő csata mellett, egy november 25-én kiadott alapkiírás módosítás is alaposan megkeverte a lapokat. Eszerint ugyanis sem az ERC-ről érkező cseh vendégművész, Eric Cais, sem pedig Bútor Róbert eredménye nem számított bele a bajnokság értékelésébe. Ugyan a dobogóra felállhattak, a kupáikat is megkapták, de a helyezéseikért járó bajnoki pontok a mögöttük érkezőkre szálltak. Hogy ennek miért van jelentősége? Az a beszámolóból azonnal kiderül!

Turán Frici számára egyszerű volt a képlet. A lehető legtöbb pontot kell szereznie, ami az ő esetében annyit tesz, hogy ha megnyeri a futamot és bezsebeli az utolsó gyorsaságiért járó 5 extra pontot, akkor 35 egység szerepel majd a neve mellett. Mivel Frici hátránya 11 pont volt Hadikkal szemben a záró futam előtt, a fenti szcenárió esetén a 2018-as bajnoknak minimum 25 egységre volt szüksége, hogy megőrizze az összetettbéli első helyét és akkor a címvédő Vincze Ferencről, vagy a Vértes Rally győzteséről, Velenczei Ádámról nem is beszéltünk.

Bútor Robert (b.) Turán Frigyes és Hadik András

Tehát Turán rápattant a gázra és az első gyorstól az utolsóig vezette a Mikulás Rallyt. A megrendezett 6 szakaszból négyen repesztette a legjobb időt, természetesen az utolsó gyors is az övé lett. Frigyes elvégezte a munkát, a labda így az ellenfelei térfelén pattogott. Mögötte Eric Cais érkezett. A 21 esztendős Cseh titán a múlt hétvégén még a Kanári-szigeteken versenyzett az Eb-n és hát ilyenkor természetes, hogy hazafelé menet még beiktatnak egy murva futamot.