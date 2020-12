Elsőként a fent felsorolt párosok tagjai közül veszprémi murvákon egyedül Szőke Tamásnak van futamgyőzelme tétversenyről. A kétszeres bajnok navigátor 2017-ben diadalmaskodott itt, akkor még Ranga Péter oldalán. Ugyan jelen esetben a Mikulás Rallyról beszélünk, de nem megkerülhető a tény, hogy a nyári Veszprém Rallyk is ezeken a pályákon zajlanak, így az esélylatolgatás tekintetében biztos fokmérőt jelentenek azok a versenyek is. Tehát ha a nagytestvért nézzük, még egyik pilóta sem nyert Veszprémben.

A legeredményesebb sofőr Turán Frigyes, aki 2018-ban és 2015-ben második, míg 2014-ben harmadik volt a királynék városában. Hadik András mérlege mindössze egy ezüst az eddigi 17 részvételből – mielőtt valaki előjön a 2009-es, WRC-s kontra hagyományos bajnoksággal, az N csoportos eredményeket most nem vettük figyelembe -, míg Vincze Ferenc egy bronzzal rendelkezik még 2017-ből. Velenczei Ádámnak pedig két ötödik hely a legjobbja tavalyról és 2016-ból.

A legnagyobb tapasztalata Turán Frigyesnek van a laza talajon, ráadásul – és most egy apró képzavar – három győzelme is van a Mikulás Rallykról (2006, 2013, 2015), de ahogy azt korábban ki is emeltük, akkor a decemberi derbik, tét nélküli évbúcsúztató vetélkedést jelentettek csupán. Murváról is csak neki van győzelme a Rally1-ben – 2018-ból ,Szombathelyről -, de 11 pont hátrány miatt neki mindenképp jobban kell sietnie, mit Hadiknak.

Mondjuk ez a tézis pont ugyan ennyire igaz a két szécsényi fiúra is, ráadásul mindkettőjüket inkább aszfalt-, mint murvamenőnek tartja a szakma. A címvédő tavaly mindössze 1 kört élt meg egy defekt miatt Veszprémben, 2018-ban pedig emlékezetesen nagyot esett a Topp-Cars Fabiájával. Ha pedig hatalmas bukás, akkor ide kívánkozik, hogy Velenczei 2017-ben, Hadik pedig 2016-ben borult akkorát, hogy nem tudott rajthoz állni a futamon. A 2018-as bajnokot valahogy mindig elkerüli Fortuna, ha Veszprémbe látogat, most viszont ő van lépéselőnyben, ráadásul neki még ott van a csapattársa, Balogh János, aki hagyományosan mindig jól szerepel Veszprémben, a legutóbbi 4 alkalomból háromszor is dobogóra állhatott a futam végeztével.

Klausz Kristóf szintén megkavarhatja a lapokat. A 24 esztendős fiú 2018-ban épp a Mikuláson mutatkozott be a királykategóriában, tavaly pedig megnyerte a bulifutamot. Nyíregyházán második lett, így a legutóbbi eredmény lendületével vághat neki a szezonzárónak.

Ha pedig kicsit elrugaszkodunk a valóságtól, akkor itt egy érdekes statisztika: az elmúlt 9 évben mindig az a pilóta nyerte meg a bajnokságot, aki győzött az első futamon. A kivételt Bútor Robi jelenti, aki 2011-ben ugyan első lett Egerben, de a bajnokságot Asi zárta az élen. Ebben az esetben Turánék már előre pezsgőt bonthatnának, de azért ehhez a Hadik-Vincze-Velenczei triónak is lesz még egy-két szava. Az előbb megemlített Bútor Róbert kapcsán nem árt megjegyezni, hogy a Veszprém Rally tavalyi győztese is ott lesz a mezőnyben, de idén nem kap majd pontot, mert nem állt rajthoz a bajnokság legalább 3 futamán. Azaz ha ismét dobogóra állna, az nem befolyásolja a bajnoki harc végkimenetelét.

Ugyan a verseny zárt kapus lesz, de a szurkolók így sem maradnak le semmiről, mert a Digisport 3 kettő, míg a Rally Radio 5 gyorsasági szakaszt közvetít majd élőben.

Élő közvetítés a Rallye Radio csatornáin: Youtube-on és Instagramon.

További információk a hivatalos honlapon olvashatók: Mikulasrally.hu

Az eredményeket pedig itt lehet követni élőben.