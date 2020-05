A folyamat során 66,39 méter hosszan, a legmélyebb pontnál 4,71 mélyen az autópálya alatt a két oldalra összesen 1015 méter kábelt húznak át, amelyen keresztül 260 kW teljesítmény táplálja majd mindkét oldalon a gyors- és ultragyors töltőket, melyek száma, teljesítménye pedig akár bővíthető is lesz a későbbiekben.

141 elektromos töltőt telepít a régióban a MOL a NEXT-E projekt részeként. A munkálatok az elmúlt hónapokban is zavartalanul folytak, a legújabb elektromos töltő telepítésének előkészítése pedig a napokban is tart a MOL balatonlellei töltőállomásán, az M7-es autópálya mentén, az autópálya átfúrásával.

A MOL a jövőben még nagyobb szerepet vállalna a közlekedésben részt vevők kiszolgálásában. Az e-mobilitásnak is fontos szerepe van ebben, így a vállalat 2012 óta folyamatosan bővíti villámtöltő hálózatát, ezért csatlakozott a NEXT-E projekthez is. A cégcsoport jelenleg a régió 6 országában 102, Magyarországon pedig országszerte 35 töltőt üzemeltet. 2020 végére a töltők száma eléri a 200-at, így hamarosan a cseh határtól az Adriáig vagy a Fekete-tengerig is autózhatnak az elektromos járművek tulajdonosai.

A részben az Európai Unió által finanszírozott program során a régió hat országban (Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Magyarország és Románia) MOL és a stratégiai partnerei (E.ON, HEP, Petrol, BMW, Nissan) összesen 252 töltőt telepít 2020 végéig.