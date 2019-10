A Frankfurti Autószalonra várta a nagyközönség a Volkswagen Golf és a Škoda Octavia premierjét is, ám inkább az elektromos autókra irányították a figyelmet. A közös technikát használó kompaktok közül a Golf sokat csúszott, ám még októberben megtartják a nyolcadik generációs modell premierjét. Novemberben viszont megérkezik az új Octavia is, mely kifinomultabbnak ígérkezik a jelenlegi modellnél. Szinte alig álcázva kapták le a kémfotósok az ötajtós modellt.

Továbbra is az MQB platformra épül majd az Octavia és a praktikus ötajtós mellett kombi karosszériával is elérhető lesz. A vonalak követik a Škoda formai evolúcióját, így olyasmi részletekre számíthatunk, mint a Scala esetében. Az orrot hangsúlyosabb maszk és kisebb – akár LED-es – fényszórók uralják majd. Nem lesz meglepetés, ami a motorválasztékot illeti. Megmaradnak a jelenleg is ismert TDI és TSI motorok. Kiegészülhet azonban a kínálat konnektorról tölthető hibrid változatokkal, akárcsak a Superbnél.

Bár a Volkswagen a napokban bejelentette, hogy házon belül átpozicionálja a cseh márkát, méghozzá a Seat alá, de ez az Octavia még nem ebben a szellemben született, így valószínűleg elődjénél igényesebb autóra számíthatunk.