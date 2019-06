Csak ámultam-bámultam, amikor először beültem a bézs bőrrel és alcantarával kárpitozott, lyuggatott párnás, motoros mozgatású, külön dönthető ülőlapos vezetőülésbe. Azt hiszem, akkor jött az ihlet a címhez is: ha letakart emblémával találom ott magam váratlanul ebben a környezetben, biztos azt mondom, hogy ez valami ötéves kompakt Audi lehet, amiben valamiért még sosem ültem eddig.

A Scala belül is olyan, mint kívül: józan, átlátható, minden felesleges hatásvadászattól mentes, mégis minőséget sugárzó, igényes tárgy, helyenként érdekes kis részletekkel tarkítva. (Mint például kilincs, a műszerfal szálcsiszolt betétje, a szellőzőrostélyok, az ajtóbelső kárpitjának bőrbetéte és hasonlók.) Csak egy-két, prémiumautóknál szinte kötelező elem hiánya segít helyére tenni a Scalát a VW-konszern hierarchiájában: nincsenek látványos pedálbetétek, nincs világító küszöb-intarzia még ebben a nagyon dúsan extrázott példányban sem.

A helykínálat parádés: elöl volkswagenesen nagyvonalú állítási tartományokban tologathatjuk az ülést, mozgathatjuk a kormányt. Magam mögé beülve félarasznyi hely volt még a fejem felett is, a térdem előtt is. A csomagtartó pedig még úgy is 429 literes, hogy ott a padlója alatt a teljes értékű pótkerék. (Ha nem kérünk pótkereket, 467 literes a raktér, amely az üléstámlák döntésével 1,4 köbméteresre bővíthető. Referenciaadat: az Opel Astra K csomagtartója 370 literes. Azon meg teljesen megdöbbentem, amikor kiderült, hogy ebben az ötajtós kompakt Skodában a raktérajtót villanymotor nyitja-zárja (persze felárért: 120 ezer forintért.)

Az ergonómia a Scala konzervatív stílusában közel hibátlan, nagyjából, mint egy VII-es Golfban. Illetve helyenként még konzervatívabb: a követőradaros tempomat (feláras extra) még mindig bajuszkapcsolós kialakítású, a kormányküllőn csak a kismenü és az audiorendszer kezelőszerveit találjuk.

A vezetéshez legszükségesebb infók mindig gyorsan, egyértelműen megtalálhatók a klasszikus műszeregységen. Felárért virtuális műszerblokk is rendelhető a kocsiba, de szerintem ez csak egy esetben indokolt: ha valaki megveszi a gyári navigációs rendszert is hozzá és szeretné a kormány mögött látni, merre kell menni. A mi tízmilliós listaárú fekete autónkban viszont NEM volt navigáció, mert, úgy tűnik, a Skoda mérnökei időnként elmennek sörözgetni mással is, nem csak egymással, és ezek a mások, akik nem autóipari szakmérnökök, elmondták nekik, hogy 2019-ben az emberek nagy többsége sz*rik a gyári navigációra, akkor is, ha van, és a mobiljával navigál. Így hát a Scala Style kivitelében a HMI-rendszerben csak mobiltelefon-tükrözési lehetőség van, navigáció nincs – és nem is hiányzik. (Érdekes, hogy a két első és két feláras hátsó USB-konnektor mind-mind USB-C szabványú.)