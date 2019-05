Későn kezdik, de nem aprózzák el a dolgot: 2025-ig több mint 2 milliárd eurót invesztálnak a csehek az elektromos autókba, hibridekbe, és az ezekhez kapcsolatos szolgáltatások kifejlesztésére. A lelkesedés persze nem véletlen: a villanyautók eladási száma szépen lassan növekszik, de ennél is motiválóbb, hogy az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat a jövőben gyakorlatilag lehetetlen lesz teljesíteni villanyautók nélkül. Maier úr szerint 2018-ban több mint 2 millió elektromos autót adtak el világszerte, ezt a számot 2020-ra végére 4,5 millióra becsülik, 2030-ra pedig a 40 milliós darabszámot is elérheti.

A Škoda az új piacon is szeretné megtartani jól megszokott értékeit, amely a jó helykínálat, az elérhető ár, és az okos megoldások – természetesen nagy hatótávolsággal és rövid töltési idővel kombinálva. A Škoda a töltőpontok létesítésből is kiveszi majd a részét: a jelenleg valamivel 100 000 darab feletti töltőpontok számát 32 millió euró beruházással újabb 7000 darabbal kívánja növelni 2025-ig. Ezt szolgálja többek között az IONITY projekt is, amelyben a Volkswagen mellett a Daimler, a Ford és a BMW is benne van.

Több mint 10 autó 2022-ig

A 2022-es év végére a Škoda több mint 10 villany- vagy részben elektromos autót dob piacra. Ezek közül egy lesz a MEB padlólemezre épülő Vision iV valamikor 2020 folyamán. Az iV egyébként gyűjtőnév lesz – minden villanymotort tartalmazó modellen feltüntetik majd. Az i betű az angol inspiring, intelligent, iconic, individual, inventive, intuitive szavakat jelenti, a V, a vehicle – azaz jármű szóra utal.

Az iV jelzés nemcsak villlanymotorok értékesítését jelenti majd a Škoda számára, a Volkswagen-csoporttal való szoros együttműködésnek köszönhetően egyszerűen használható fali töltőket is kínálnak majd, amelyek felszerelésében és a karbantartásában is segít majd a vállalat. A picit távolabbi jövőben induktív töltést is vizionál már a Škoda, a töltőpontokat pedig egy Škoda Connect alkalmazással lehet majd leggyorsabban felkutatni, ami az autó töltöttségi állapotáról is képes lesz informálni. A publikus töltőpontok használatára a Škoda e-Charge kártyát találták ki, amely perc- vagy kilométer alapú elszámolást tesz majd lehetővé – ahogyan azt a felhasználó szeretné.

Škoda Citygoe iV: az első városi villanyautó

Az első, kizárólag villannyal hajtott modellt egy 61 kW (80 LE) teljesítményű elektromos motor hajtja – ezzel nemcsak a legtisztább, de a legerősebb Citigo is egyben. Lítiumion akkumulátora 36,8 kW/h kapacitású, hatótávolsága pedig a WLTP-szabvány szerint eléri a 265 km-t – ez négy személynek városi közlekedésre bőven elegendőnek tűnik akár egy teljes hétre is. A Škoda Citygo 3597 mm hosszú, 1645 mm széles, és viszonylag tágas, 250 literes csomagtartó is jár hozzá, bár utóbbi ránézésre elég puritán, mivel a padlón kívül nem jutott bele kárpit -csupasz lemezek világítanak benne. A csomagtartót egyébként 923 literig lehet bővíteni a hátsó ülések ledöntésével. Ez a modell is elöl hajt, ahová a 80 lóerő mellett 210 newtonméteres nyomaték jut, és ezzel dinamikus autózást tesz lehetővé. Ugyanakkor ezzel együtt sem versenyautó a Citigoe iV: nulláról százra 12,5 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 130 km/óra.

A kis Škoda töltése CCS-villámtöltővel (40 kW) 80 százalékra pontosan 1 óráig tart. Ugyanez otthon egy 7,2 kW-os fali töltővel 4 óra 8 percet vesz igénybe, hagyományos konnektorra dugva pedig 12 órát és 37 percet számolt a Škoda. A kizárólag ötajtós változatban készülő modell megjelenésében eltér valamivel a hagyományos, belső égésű motorral szerelt változatoktól. Leginkább első hűtőrácsa különbözteti meg, amely színre fújt, illetve lökhárítója is eltérő. Az enyhén megújult utastérben alapfelszereltség részét képezik az első elektromos ablakok, a Climatronic, a központi zár valamit a Swing II rádió és egy mobiltelefon-dokkoló a középkonzol tetején. Egy mobilapplikációnak köszönhetően a töltöttség adatainak lekérése mellett távoltól vezérelhető a légkondicionáló is.

Škoda Superb: ráncfelvarrás új hibrid és terepesített kivitellel

A frissítésen átesett Superb legizgalmasabb változása a Superb iV néven megjelenő plug-in hibrid bevezetése – 55 km-es elektromos hatótávolsággal. A Škoda első plug-in hibridjében a gazdaságosan működő, 156 lóerős, 1.4 TSI benzinmotort egy villanymotorral egészíti ki: összteljesítményük 218 LE.

A 85 kW teljesítményű villanymotor önmagában is tisztességesen képes mozgatni az autót, ha kifogy a szufla, a benzines motorral további 850 km-re juthatunk. A vezetői üzemmódkapcsoló háromféle lehetőséget kínál: Sport, E-mode és Hibrid mód. Sport módban mind a 218 lóerőt és 400 newtonméteres nyomatékot kihasználhatjuk, amivel kellően dinamikusan mozog a Škoda a széria duplakuplungos váltóval kombinálva. Az E-mode értelemszerűen akkumulátorról való működést jelent, a Hibrid mód pedig a benzines és a villanymotor okosabb együttműködését jelenti. A 37kWh-s akkumulátort hálózatról is fel lehet tölteni nagyjából három és fél óra alatt, ha normál otthoni konnektorra dugjuk rá. A lítiumion-akkucsomag a hátsó tengely elé, a lábunk alá van beépítve.

Kívülről a hibrid Superb az iV jelvényről (hátul), elölről pedig egy újragondolt lökhárítóról, és a méhsejtmintás hűtőrácsról ismerhető fel. Amennyiben villanymotorral működik csak a Superb, a bringások és a gyalogosok védelmében hanggenerátor hívja fel a figyelmet közeledésére. Az új modellek a legújabb médiarendszerekkel érkeznek, alaphelyzetben a 8”-os kijelzővel szerelt Amundsen navigációs rendszerrel, felár ellenében pedig a 9”-os, Colombus névre hallgató rendszerrel – a beépített SIM-kártya segítségével mindkettő realtime adatokkal szolgál a pontosabb navigáláshoz.

Az iV csomagtere kisebb valamivel, mint a hagyományos modelleké: a ferdehátú 485 litert kínál, a kombié 510 literes. A normál modelleknél 625, illetve 660 liter a két érték.

Finom ráncfelvarrás

Nemcsak a hibrid az újdonság, minden Superb átesett egy apróbb modellfrissítésen. Az újítások között a leginnovatívabb megoldás a full LED-mátrix fényszóró bevezetése, amely külön vezérelhető szegmenseivel sosem vakítja el a szemből érkezőket. Fejlődött a tempomat is, amely a szélvédőn található kamera képével, és a navigációs rendszer adatai alapján felméri a sebességkorlátozásokat, és ennek fényében automatikusan beállítja a sebességet. Az új emergency asszisztens baleset esetén önmagától képes elkerülő manőverre az út széle felé, ahol megállítja az autót – ehhez a sávtartó, a parkoló- és a keresztirányú közlekedést vizsgáló asszisztens is szükséges. A holtteret figyelő rendszer 20 méterre lát el, oldalra 70 méter a maximum.

A Superb már a gyalogosokat is felismeri, és gázolásveszély esetén automatikusan lassítani kezd. Az iV mellett hat másik motor választható, mindegyik teljesíti az Euro 6d Temp kibocsátási normát. A három dízel (1.6 TDI: 120 LE, 2.0 TDI: 150 LE és 190 LE), adBlue fecskendezést és részecskeszűrőt kapott, de utóbbiból kijár a három benzinesnek is (1.5 TSI:150 LE; 2.0 TSI: 190 és 272 LE).

Nem könnyű a ráncfelvarrott modelleket felismerni, elölnézetből az enyhén módosított lökhárító és a hűtőrács, valamint a keskenyebb fényszórók jelentik a különbséget. Hátul egy keresztben futó krómcsík, illetve a nagybetűkkel kiírt Škoda felirat a legszembetűnőbb. Az utastér is finomodott néhány aprósággal: a krómozott kiegészítők, néhány új kárpit (akár Alcantara borítás a tetőoszlopokon az L&K esetében), hangulatvilágítás, kábel nélküli okostelefon kapcsolódás és az induktiv töltés tartozik az említésre érdemesek közé.

Új változat: Superb Scout

Strapabíróbb kinézettel, összkerékhajtással, emelt hasmagassággal már a Superbből is készül egy vagányabb Scout kivitel. A kombi továbbgondolt kivitele enyhe terepezésre is alkalmas 15 mm-rel magasabb padlójával. Ez utóbbit egy kiegészítő Off-Road vezetői mód is támogatja.

A Scout kizárólag a legerősebb benzines- és dízelmotorokkal készül: a kétliteres, 190 lóerős (400 Nm) dízellel, hétsebességes DSG váltóval, illetve a 2 literes TSI motor 272 lóerős változatával (350 Nm) – szintén hétsebességes duplakuplungos váltóval. Ahogyan a Scout modellektől megszokhattuk, itt is főleg fekete műanyagok hangsúlyozzák a robosztusságot.