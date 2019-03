Egy nappal korábban, a Financial Times című lap több forrásra hivatkozva azt közölte, hogy a Daimler várhatóan hamarosan eladja a Smart 50 százalékát a Geely járműgyártó vállalatnak, amely a tíz legnagyobb kínai autógyártó egyike. A lap által idézett források egyike azt is tudni vélte, hogy a hivatalos bejelentésre az április 16-án nyíló sanghaji autószalon kezdete előtt kerül sor.

Li Shufu, a kínai Geely tulajdonos-vezérigazgatója tavaly februárban jelentette be, hogy kilencmilliárd dollárért felvásárolta a Daimler részvényeinek 9,69 százalékát, és ezzel a konszern legnagyobb részvényesévé vált.

A Smart veszteséget termel a Daimlernek. Tavaly csupán 130 ezer Smart autót adtak el, míg Mercedes-Benzből mintegy 2,25 milliót.

A Li Shufu tulajdonában lévő Geely Holding vásárolta fel a svéd Volvo Cars autógyárat, valamint a londoni fekete taxikat gyártó LEVC vállalatot is. A kínai befektető tulajdonában van még a hongkongi tőzsdén jegyzett Geely Automobile Holdings is, amely a Volvo Trucks teherautógyárban vásárolt részesedést. Ezen felül a Geely a tulajdonosa a legnagyobb malajziai autógyártónak, a Protonnak, és hozzá tartozik a brit Lotus Cars 51 százaléka is.

Forrás: MTI