Hibrid hajtáslánccal szeretne az amerikai rendőrök kegyeibe férkőzni a Ford rendőrautója, a Police Interceptor. A cég jelenleg is közel kétharmados részesedéssel bír az Egyesült Államok rendőrautó-piacán, így valószínűleg nem lesz nehéz dolga annak ellenére sem, hogy már nem csak benzin hajtja a zsaruk kocsiját.

Nem az Explorer alapjaira épített gép az első, melyet elektromos hajtás segít, ugyanis a szedán Police Responder is elérhető hibrid verzióban. A terepjáró így sem lesz a világ legtakarékosabb autója, 3,7 literes motorja 9,8 literes kombinált fogyasztást produkált 100 kilométeren, de még ez is 41%-kal jobb, mint a korábbi adatok.

A kedvezőbb emissziós értékek nem befolyásolták az autó teljesítményét, tempóban leverte elődeit. 220 km/h-s végsebességére nem lehet panasz, ezzel szinte mindig borítékolható a győztes kiléte egy-egy autós üldözésnél. A beltér is jobb kialakítást kapott, még a plusz lítium-ion akksik ellenére is több hely áll rendelkezésre.

Az új rendőrautó nem csak a bűnüldözést, a bűnmegelőzést is szolgálja, ettől ígérkezik igazán jövőbe mutatónak a Police Interceptor. A fedélzet minden jóval felszerelt, többek között egy, a környezetet 270 fokban megfigyelő, és az esetleges fenyegetésre utaló jeleket felismerő rendszerrel.

Sokáig szinte minden amerikai rendőrautó (és New York-i taxi) a Ford Crown Victoria volt, melyet mi is kipróbáltunk korábban. Ide kattintva erről is olvashatsz!