Három évvel ezelőtt 3500 autónál húzta meg a határt a Lamborghini, ám most ezt drasztikusan megemelik, nyilatkozta Stefano Domenicali cégelnök: 2020-tól legfeljebb 8000 autót fognak gyártani és értékesíteni évente.

A különbség egyértelműen az Urus megjelenéséből fakad: arról már annak idején is tudni lehetett, hogy az eladások duplázását várta tőle a gyár. A szabadidőjármű bevezetésével már tavaly is megemelték a korlátozást, nem is hiába: 2018-ban 5750 autót adott el az olasz gyártó.

Azt már 2018 őszén lehetett tudni, hogy rövid távon évi 4500-5000 darabra kívánja felpörgetni az Urus eladásait a Lamborghini. Kérdés, hogy a 2020-ra tervezett szabályozást már az idei évben is érvényesíteni akarja-e a gyártó, vagy 2019-ben még engedik, hogy megszaladjon a forgalom, és csak egy évre rá lép hatályba a korlátozás.