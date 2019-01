Még szeptemberben számoltunk be róla, hogy az angolok nem kevés időt töltöttek a Hungaroringen és közben nem csak az ügyfeleiknek mutatták meg a választék nagyját, hanem a McLaren csúcsmodelljét, a 800 lóerős Sennát is elhozták a magyar pályára. A fő attrakció azonban az új modell volt, a McLaren 600LT, melyről már akkor sokat posztoltak a vállalat Instagram oldalára, most viszont közzé is tették az esemény képsorozatát, melyen bőven akadnak gumifüstösek is.

A McLaren rengeteg helyen tartott már bemutatót, a világ legtöbb versenypályáját és legegzotikusabb helyeit járták már be és ehhez a népes táborhoz csatlakozott most a Hungaroring is. A Forma-1 korábbi mindenható ura, Bernie Ecclestone szeretett volna versenyt rendezni a vasfüggöny mögött. Ekkor még felmerült Kína, Jugoszlávia és a Szovjetunió és, de végül Magyarországra hívták. Városligeti verseny is szóba került, de az új pálya mindenképp jobb helyszínnek bizonyult ezekhez. A Mogyoródon épülő Hungaroringet 1985. október 1-jén kezdték építeni és mindössze 8 hónap alatt elkészült. Az első F1-es futamot 200 000 néző követte a helyszínen ’86 augusztusában, amikor Nelson Piquet szerezte meg az első helyet, Ayrton Senna és Nigel Mansell előtt.