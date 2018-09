Napok óta nemzetünk legnevesebb versenypályáján, a mogyoródi Hungaroringen tanyázik az angol McLaren, de most cseppet sem a Forma-1 miatt. A képek és a neten fellelhető információmorzsák szerint éppen most mutatják be az angolok legújabb sportkocsijukat a kedves ügyfeleknek és egyúttal tartanak nekik egy kis tréninget meg persze több másik modellt is kipróbálhatnak a versenypályán.

A lényeg persze az új modell, de azért bőven hoztak olyan autókat, melyek leárnyékolják még a friss 600 LT-t is. Ilyen például a vállalat két csúcsmodellje, az egyik a 720S, melyben 720 lóerőre erősítették a V8-as turbómotort, mely kevesebb mint 3 másodperc alatt lövi 100-as tempóra a szupersportkocsit. Kétség kívül remekül hangzik, de a McLaren nem bízta a véletlenre és pontosan tudta, hogy mitől lágyulnak meg az autóbolond szívek és nyílnak szélesre a pénztárcák. Ez pedig a Senna, mely szintén tiszteletét tette a Hungaroringen.