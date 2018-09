A világ legkülönbözőbb tájairól posztolnak képeket a McLaren Instagram oldalára, az egzotikus helyszínek és a különböző versenypályák után azonban most egy számunkra kedves is felbukkant. Három képet is megosztottak hazánk legnevesebb versenypályájáról, a Hungaroringről. Ez az a pálya, ahol 1986 óta rendeznek Forma-1-es futamokat és még számos versenysorozat gépei köröznek a közel 4,4 kilométeres aszfaltcsíkon. Most az egyik legújabb McLaren, a 600 LT érkezett meg hozzánk.

A hosszabb farú, nagyobb teljesítményű McLaren 600 LT kifejezetten versenypálya-használatra optimalizált autó, de azért rendszámot természetesen kaphat. A Goodwood-i Sebesség Fesztiválon bemutatkozó angol sportautót 3,8 literes, dupaturbós V8-as motor hajtja, melynek teljesítménye – ahogyan az a nevéből is sejthető – 600 lóerő, amit 7500-nál ad le. Mellé 5500 és 6500 között 620 Nm nyomatéka van.

Nem lehet panasz a dinamizmusára sem, álló helyzetből 2,9 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, de a 200-as osztásig sem kell tovább várni 8,2 másodpercnél. A végsebessége 328 km/óra. Az átdolgozott aerodinamikának köszönhetően 250-nél 100 kg leszorítóerőt termel. Ahol tudtak, ott a súlyán is faragtak, a könnyített alcantara kárpitozáson például 5,7 kg-ot hoztak.