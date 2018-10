Olvass tovább

A Peugeot Hungária pedig a hétszeres bajnok Ifj. Tóth Jánost delegálta mentorként a fiatal versenyzők mellé, hogy a tanácsaival, illetve az elmúlt, három évtizedben megszerzett versenyzői tapasztalatával segítse a feltörekvő pilótákat. Vele beszélgettünk.

V: Azt is mondhatnánk, hogy Janika, mint a versenyző, az egyik hozzáadott érték a gyártó részéről, épp ezért az lenne az első kérdésem, mindenféle tiszteletlenség nélkül, hogy a te szerepvállalásod mennyire PR-fogás a Peugeot oldaláról, vagy valóban ott vannak melletted a srácok és kérdeznek is tőled, mert az mégiscsak egy komoly dolog, amikor egy hétszeres magyar bajnok lát el valakit tanácsokkal.

TJ: Ez nem csak egy marketingfogás, ezt el is mondtuk a bajnokság előtti sajtótájékoztatón, tényleg ott vagyok a versenyeken, a szervizparkban és ahova be tudok menni gyorsasági szakaszok végére, oda be is megyek – mondta kérdésünkre if. Tóth János. Nem vagyok ott minden gyors végén, de körönként egy vagy két szakasz céljában ott vagyok. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy minden kérdésre, ami a Peugeot kupás versenyzőkben felvetődik, az autóval, a gumival, vagy a versennyel kapcsolatban, megpróbálok a legjobb tudásom szerint megválaszolni. Ha, nincs rá jó válaszom, akkor inkább hagyom, hogy a versenyző menjen a saját gondolatai után, próbálja ki azt, amit a saját megérzése diktál.



Nyilván megfogalmazódnak kérdések és teljesen normális, hogy erre próbáljuk a legoptimálisabb és legjobb választ adni, de a másik része a dolognak az az, hogy ha megkapják a választ, azt a megoldást ki kell próbálniuk és el kell hogy higgyék, hogy azt úgy meg lehet csinálni.

V: Milyen tapasztalataitok vannak eddig?

TJ: Két futamon vagyunk túl, ezért mi is most látjuk azt, hogy hol tudnánk még segíteni, vagy mi az a plusz információ, ami előremozdítja a pályafutásukat. A cél az volt, hogy tiszta és profi körülmények között tudjanak versenyezni. Ebben minden benne van: Ha kell, segítünk nekik a gumiválasztásban, az autó beállításában, ha problémája van egy versenyzőnek a pályafelírással, vagy csak egy gyorsaságival, akkor elmegyünk és segítünk. Bevallom őszintén, ezt még nem használták ki, tehát odáig még nem jutottunk el, hogy egy szakaszon végigmegyünk és megpróbálom nekik felépíteni az adott pályát. De nem is felépíteni, hanem inkább azt mondanám, hogy beszélgetni az adott gyorsról, mert mindenkinek megvan a saját stílusa. Ezek között a srácok között vannak fiatalok, akik nagyon nagy tehetségek, csak nincs tapasztalatuk és vannak idősebbek, akiknek azért már van rutinjuk, ezért mindenkinek más információ- és segítségigénye van. Ezekre próbálunk majd az elkövetkezendő versenyeken egy picit jobban rákészülni, odafigyelni. De ez egy új kezdeményezés, ezért nekünk és természetesen nekem is új volt, ezért most szembesülünk azokkal a dolgokkal, amikre majd oda kell figyelnünk a jövőben, hogy ez tényleg az legyen, amiért a Peugeot elindította ezt a Kupát.

V: A Peugeot Kupa az előszobája lehet annak, hogy valaki megvesse a lábát a Magyar Rallye Bajnokságban, illetve azt a rögös utat, amit egy versenyzőnek végig kell járni, mire eljut a legmagasabb kategóriáig, azt ennek a sorozatnak a segítségével le lehet rövidíteni?

TJ: Ez is az üzenete ennek a Kupának, mert nagyon sokan nem tudják, hogy hol kezdjék el, milyen kategóriában induljanak. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy rögtön beleülnek egy Lancer EVO IX-be, mert azzal lehet gyorsan menni. Viszont ezzel el is bukják a lépcsőfokok betartásának a szabályát. Ez egy rettenetesen fontos dolog. Én ma is tudok olyan fiatal srácot, aki R5-ös autóval versenyez, és csak akkor tudott futamot nyerni – függetlenül attól, hogy elképesztő tehetség -, mikor kihullottak előle. Mert Mitsubishivel kezdte. Nem tartotta be a lépcsőfokokat, nem tanult meg elsőkerekessel menni, nem ment egy picit hátsókerekessel, aztán amikor már van tapasztalata, rálátása a dolgokra, akkor beül egy R5-be és gyorsan megy. Egy nagyon jó alternatíva ez a Kupa azoknak, akik nem tudják, hol kezdjék el, vagy milyen autóban üljenek. Így ez az egész csomag, azzal együtt, hogy ott van mögötte a Pirelli, a TRT és a Peugeot. Amit pedig feltétlenül tudni kell, hogy ezek teljesen egyforma autók, végáttételre, teljesítményre és versenyprogramra. Ezért itt nem egy jobb technika, hanem „csak” egy jobb versenyző az, aki legyőzheti a másikat, tehát az emberi tényező dönt.

V: A személyed azért is fontos az én megítélésem szerint, mert ennek a sorozatnak van egy etikai kódexe. A te neved sohasem volt botrányoktól hangos, nem voltak olyan ügyeid, hogy levágtál volna egy pályát, vagy jogosulatlan előnyt szereztél volna, ezért szerintem te hitelesen tudod képviselni és hirdetni a tiszta versenyzést.

TJ: Az egyik, ha nem a legnagyobb értéke ez ennek a sorozatnak, függetlenül attól, hogy még számos jó dolog van benne, de a legnagyobb értéke ez, mert két dologról beszélünk. Egyszer az, hogyha az autóm nem szabályos, a másik része pedig, amikor megszegjük az adott rallye verseny szabályait. Ebben benne van mindenféle időkorlát, tréningtilalom, minden. Onnantól kezdve, hogy kijön egy kiírás, az szentírás, ott mindent be kell tartani. De azt kell, mondjam, hogy a magyarországi morál egyik szempontból sem túl jó. Mi most ezeket a fiatal srácokat próbáljuk arra nevelni, hogy mindenekelőtt a szabályokat tartsák be, ez a legfontosabb. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor azt gondolom, hogy a jövőben olyan pilóták lesznek a Magyar Bajnokságban, akik tisztelik egymást, és a fair play szabályait maradéktalanul betartják. A sportnak az a legnagyobb szépsége, ha tisztán játsszák. A Kupa szervezői az etikai kódexet automatikusan Franciaországból vették át, a kidolgozásában nem volt szerepem, de amikor elolvastam, nagyon szimpatikus volt és rettentően örültem, hogy ez bekerült a Kupa kiírásába.

V: A Peugeot Kupában az alapoktól megtanulhatnak mindent az itt versenyző párosok, a másik nagy üzenete pedig talán az ennek a sorozatnak, hogy ez lehetne a bázisa a Magyar Rallye Sport utánpótlásának és az kellene, hogy a cél legyen, hogy innen kerüljön ki egyszer egy Magyar Bajnok?

TJ: Alapvető célja volt ennek a Kupának, hogy olyan körülmények legyenek ezeknek a fiatal srácoknak, hogy csak a versenyzésre kelljen összpontosítaniuk. Olyan dolgokra próbáljuk őket rávezetni, általánossá tenni nekik, amit akkor tudnak majd igazán hasznosítani, amikor már az abszolút első helyért harcolnak egy R5-ös autóval. Az a célja ennek a sorozatnak, hogy amit most megtanulnak az R2-es autón, amit begyakorolnak, az ott legyen bennük, a fejükben, hogy mik azok a pontok, amik nélkül nem tudnak igazán gyorsan menni hosszú távon. Az elképzelés tehát az, hogy amit itt megtanulnak, illetve megmutatunk nekik és begyűjtenek információt, azt akkor tudják majd igazán kamatoztatni, hogyha egy R5-ös autóval küzdenek az első helyért, vagy az abszolút bajnoki címért.

Ha valakit érdekel az új márkakupa-sorozat, érdemes ellátogatnia a hétvégi Mecsek Rallye-ra, ahol az utánpótlás kategória résztvevői mellett természetesen Janikával is találkozhat a verseny szervizparkjában.

