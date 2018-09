Sokáik domináltak Enzo Ferrari versenyautói a Le Mans-i futamokon és ezt a sorozatot szerette volna megtörni a Ford, ezért megalkották a GT40-est, mellyel aztán négyszer nyerték meg a 24 órán keresztül tartó versengést. Mindez 1966 és 1969 között történt és már tavaly is előrukkoltak egy Heritage Edition GT-vel, melyet piros és fehér fényezéséről ismerhetnek fel. Idén a Gulf Oil színeibe öltöztetett darabot alkották meg. A narancssárga és halvány kék fényezésen túl 9-es rajtszámot kapott, 20 colos kovácsolt alufelniken gurul és karbon borítású tetőoszlopokat kapott.

A belterét fekete bőr és alcantara borítja, melyet karbon betétekkel egészítettek ki, csupán a külsővel harmonizáló varrások csempésznek némi színt a kabinba. Az ülések mintázatát az 1968-as Le Mans-i autóé ihlette, a kormány mögötti váltófülek csiszolt alumíniumból vannak.

Igazi ritkaságnak ígérkezik a Ford GT már alaphelyzetben is, hiszen csupán ezer darab készül belőle és néhány tulajdonos akár két éven át is várakozik az autójára. Annak ellenére ilyen hatalmas az érdeklődés, hogy a korábbi modellekkel és a várakozásokkal ellentétben a GT-ben már nem V8-as motor dolgozik, hanem egy 3,5 literes, turbós EcoBoost V6-os. Azért a teljesítményre így sem lehet panasz, hiszen 655 lóerős, mellé pedig 745 Nm nyomatéka van. A Ford GT-vel akár 347 km/órás sebességgel is lehet száguldani.