Az idén Már az Európa-bajnokságon versenyző Herczig Norbert és Ferencz Ramón párosa magabiztos versenyzést mutatott be a királynék városában: a verseny nyolc szakaszából ötön repesztette a legjobb időt és az utolsó gyorsaságin begyűjtött defekt ellenére is 13,6 másodperccel maga mögé utasította Kazár Miklóst. Herczig teljesítményének értékét tovább növeli, hogy a vasárnap elsőként rajtoló Balogh János mögött rögtön ő következett, tehát még a pálya takarításából is alaposan kivette a részét. A škodás pilóta így hatodik alkalommal győzött Veszprémben, majd miután a céldobogón átvette a győztesnek járó kupát, navigátorával leadták a menetlevelüket, mert nem akartak pontokat rabolni a bajnokság többi, állandó résztvevőjétől.

A győzelmet így hivatalosan Kazár Miklós szerezte meg, aki a 2014-es Waldviertel Rallye-t követően nyert ismét magyar bajnoki futamot, míg a Škoda Fabiával és navigátorával, Tóth Zsolttal első közös sikerüknek örülhetett. A második helyen Turán Frigyes és Bagaméri László következett, akik két hyundaios futamot követően ismét a saját Ford Fiestájukat állították csatasorba. Az első napon Frici elkövetett egy hibát, túlságosan puha abroncsokkal vágott neki az első két szakasznak, ráadásul még jó alaposan meg is nyitották a gumikat, így a második márkói gyorson a kigyorsításokon rengeteg időt veszített az „elfáradó” abroncsokon. A bajnokság listavezetője így az ötödik helyről kezdhette a második napi száguldást, de az első szakaszon megforgott és még tolatnia is kellett. Ezt követően összekapta magát a Szombathely Rallye győztese, megnyerte mindkét hajmáskéri szakaszt és az összetettben felzárkózott Kazár mögé, amivel tovább növelte az előnyét a bajnokságban Hadik Andrással szemben.

A képre kattintva galéria nyílik

A dobogó legalsó fokára Balogh János és Szőke Tamás állhatott fel. A miskolci pilóta szombaton még vezette a veszprémi futamot, de a második nap épp ezért került hátrányba, hisz az első hely miatt ő takarította riválisai előtt a pályákat, így vasárnap hárman is megelőzték, de Herczigék sportszerű kiválásával a 3-as kategória kétszeres bajnoka pályafutása során először állhatott dobogóra R5-ös autóval.