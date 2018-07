Nemrég Budapesten járt egy LaFerrari. A fekete szupersportkocsira Balogh Dani szpotter hívta fel a figyelmünket. A sportkocsival egy ausztrál milliárdos közlekedik, aki a Június 20-25 közötti Ferrari Cavalcade-ra utazott Európába. A különleges túraversenyre nagyjából 100 Ferrari érkezett a világ minden részéről, hogy a Mont Blanc környéki utakon autózzanak.

Ezt követően sem került garázsba a hibrid modell, hanem Európa számos nagyvárosában tűnt fel vele Tony Defelice. Járt Németországban, Ausztriában és a minap Magyarországon is. Hazánkban hivatalosan eddig három ilyen modell is fut, van egy sárga hagyományos, illetve kettő nyitható tetős, LaFerrari Aperta, egy piros és egy fehér. Ezek a kocsik, nemcsak borzasztóan drágák, hiszen az áruk 1,5-2 millió euró (500-650 millió forint) , de igen ritkák is, a kupéból 499, a nyitható tetősből 209 darab készült.