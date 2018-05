A Dodge nagy dobása a Challenger Hellcat, mely megfizethető áron kínál rengeteg lóerőt, akinek pedig ez sem volt elég, annak sietnie kellett, hiszen a még annál is jóval erősebb Demon-ból csak 3300 példányt készítettek az amerikaiak. A gyártás most ért véget, az utolsó darab egy fekete színű példány lett, melynek árverésen keresnek majd gazdát. A Dodge Challenger Demon egyébként már most komoly értéket képvisel a másodlagos piacon, egyes kereskedők arcpirító hasznonnal adnak túl a megkaparintott darabokon.

Persze ehhez az is kell, hogy a Dodge Challenger Demon ne csak egy sima limitált széria legyen, hanem adjon valami olyna pluszt, amit semmi más. Mégpedig azt, hogy nincs ennél gyorsabb utcai autó a negyed mérföldes gyorsulási versenyeken. Éppen ezért az NHRA ki is tiltotta a versenyekről. 2,4 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100-as tempóra, mely 1,8 g lineáris gyorsulást jelent. A rajt után képes 89 centiméteren keresztül levegőben tartani az első kerekeket. Kompresszoros, V8-as motorja 840 lóerős, amihez még 1044 Nm nyomaték társul.

A Demon tulajdonképpen egy felrendszámozható dragster, melynek az opciós listája rendkívül rövid, de annál érdekesebb. Az egyes tételek csupán egy dollárba kerülnek és ezért olyan holmik vásárolhatóak, mint a hátsó üléspad vagy az első utasülés, a gyorsulásra felszerelhető vékonyka első kerék és a doboz, amiben még számos érdekes apróság lapul.