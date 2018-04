Idén már ötödször készítenek látványos fantáziaautót a Škoda gyakornokai. A korábbi munkák között két kabrió is akadt, és idén is a vászontető bizonyult nyerőnek, kivéve, hogy most nem Citigo, hanem a Karoq adta az alapot.

Eredetileg egy másik típusból építettek volna raliautót, de aztán a gyár odalökött nekik egy Karoqot, és onnantól nem volt visszaút.

Innentől már kabrió...

Mivel a projekt még csak most fordult át papír alapúról flex alapúra (a tervek már elkészültek, és közvetlenül a hír megjelenése előtt vágták félbe a Karoq tetőoszlopait), érdemi részletekkel nem szolgál a Škoda.

A diákokat azzal biztatják, hogy az általuk megálmodott dizájn részben visszaköszönhet későbbi Škoda-modelleken, úgyhogy ezúton üzenjük nekik, ne finomkodjanak, legyenek merészek, a végén még akár tényleg forgalomba kerül a Karoq Kabrio (ebben valójában mi sem hiszünk).