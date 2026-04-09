Ha valaki többet van úton, mint otthon, vagy nem túlságosan van oda az állandó szomszédokért, akkor ez az áruszállító lehet a megoldás. A 2023-as VW Crafter alapjaira épített lakófurgon komfortos és otthonos életteret kínál. Olyan hatást kelt, mint egy modern, rusztikus kis víkendház.

Alig 68 ezer kilométer volt benne, amikor megszűnt létezni áruszállítóként és a Reset and Chill Campers nekilátott átalakítani lakófurgonná a Vanny Campers számára. A brit cég kellő ízléssel látott neki a munkálatoknak és nem fukarkodott a luxusra hajazó megoldásoktól sem. Már az elrendezés is nagyon kreatív és fejedelmi. Az oldalsó tolóajtóval szemben egy zuhanykabint építettek be, amely a fa lécek miatt olyan hatást kelt, mintha csak egy kerti szerszámtárolóból alakították volna ki.

Rögtön mellette találjuk a mini konyhát, amiben egy kétégős főzőlap, hűtőszekrény, valamint kihúzható tároló fiókók állnak rendelkezésre. Az elkészített fogásokat egy hangulatos, kétfős asztalnál lehet elfogyasztani, de akár fő is elfér kényelmesen a furgonban. A tetőn ugyanis egy pop-up hálóágy található, de van egy kétszemélyes ágy a hátsó traktusban is. Ez alatt pedig egy nagyobb csomagtér várja a rakományokat, így játszi könnyedséggel rejthetjük el például a rollereket, vagy összecsukható kemping bicikliket. Sőt, akár a sátrak, vagy kisállat hordozó eszközök is elférnek a franciaágy alatt.

Az ágy mellett egy ülőpadot és beépítettek, ezen azonban utazni nem szabad menet közben, mert nincs rajta biztonsági öv. Van azonban egy vitathatatlan előnye: egy kihúzható konzol révén a száraz toalett is igénybe vehető. A Phantom névre keresztelt kemping furgont az önellátás jegyében tervezték meg, ennek köszönhetően 300W teljesítményű napelemeket is szereltek a tetőre. Az így megtermelt energiát egy 200 Ah kapacitíású lítiumion akkumulátorban tárolja el a rendszer, aminek része még egy inverter is.

Mire elég mindez? Napsütéses időben a rendszer akár 200–250 Wh energiát is termelhet, ami elengedő lehet a minihűtőhöz, de akár laptopokhoz, világításhoz és más kisebb elektromos eszközök töltésére és működtetésére is ideális lehet. A tetőablaknak köszönhetően pedig bármikor beengedhetünk egy friss levegőt, ha eljön a szellőztetés ideje.