A Scania idén ünnepli 135 éves fennállását, ebből az alkalomból pedig több limitált kiadású vontatót is be fog mutatni. Az elsőre már nem is kellett sokáig várni, hiszen csütörtökön leleplezték azt. Na, de nem Magyarországon, hanem Csehországban. A képek tanúsága szerint ugyanis a messziről jött jövevényt a csehek kapták meg először a régióban.

A jubileumi vontató kapcsán rögtön két dolog tudatosulhat a teherautók szerelmeseiben. Az egyik, hogy alapot a legnagyobb, a teljesen sík padlós S-fülke adja. A másik pedig, hogy a hűtőmaszk zongorolakk fényezését levitték a földig, vagyis a szélvédő és a lökhárító alsó széle között létrejött egy teljesen egységes, fekete felület. Ebbe az árnyalatba még a hűtőmaszk lamellái is teljesen beleolvadnak.

Akárkinek is az ötlete volt, bizony jó döntésnek bizonyult. Ez az optikai megoldás ugyanis “aszfaltszaggató” karaktert ad a Scaniának, ami azért nem áll távol a valóságtól. A limitált szériás vontató hajtásáról a “nagy sorhatos”, 12,7 literes, 2550 Nm-es, 500 lóerős Super dízelmotor gondoskodik. Ennek az erőforrásnak az egyik legfontosabb ismérve, hogy a svéd gyártó visszatért a fix geometriájú turbóhoz, ami nagyobb hatásfokkal és gyorsabb reakcióval bír. Ez a megoldás nagyobb termodinamikai hatásfokot és gyorsabb turbóreakciót eredményez, ami közvetlenül hozzájárul a motor alacsonyabb fogyasztásához és jobb terhelhetőségéhez. Mindez pedig simogatóan lágyan duruzsoló motorhanggal társul.

135 éves fennállás A Scania gyökerei egészen 1891-ig nyúlnak vissza, amikor a svédországi Södertälje-ben megalapították a Vabis vasúti kocsikat gyártó céget, amely később a közúti közlekedés felé orientálódott. A vállalat történetében alapvető mérföldkő volt a Scania és a Vabis 1911-es egyesülése, amivel létrejött a ma ismert, globális jelenléttel bíró Scania márka. A Scania ezt a 135 évnyi fejlődést és műszaki innovációt ünnepli idén egy különleges, limitált kiadású teherautó-sorozattal.

A limitált szériás kiadás belül is eltér a szokványostól. A megrendelők bőr- és Alcantara, vagy csak bőrkárpitozással is kérhetik, emellett állóhelyzeti légkondicionálóval, digitális műszerfallal is fel van szerelve. A sofőr munkáját olyan vezetőtámogató rendszerek segítik, mint például a vészhelyzeti ütközéselkerülő rendszer, az adaptív sebességtartó automatika, vagy a sávtartó asszisztens.

A 135 éves fennállás előtt tisztelgő vontatóhoz a Scania egy olyan komplex szolgáltatáscsomagot is kínál, amely a maximális üzemidőt és az üzemeltetési hatékonyságot hivatott biztosítani. Az ajánlat részét képezik a Scania szerviz csomagok, amelyek előre tervezhető karbantartást és gyors szervizelést tesznek lehetővé. Emellett 24 hónapig díjmentesen használhatók a My Scania digitális szolgáltatások, amelyek valós idejű járműadatokkal, flottakezelési funkciókkal és fogyasztáselemzéssel támogatják az üzemeltetőt.

Azt egyelőre nem tették közzé, hogy hány darab lesz ebből a verzióból.