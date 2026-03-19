2027-ig összesen 82 új, teljesen elektromos autóbusszal – 58 szóló és 24 csuklós – újul meg a fővárosi járműflotta. Az új csuklós járművekkel Budapesten működik majd az ország legnagyobb elektromos csuklósbusz-flottája.

A BKK és az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján az elektromos csuklós buszok két ütemben állnak forgalomba: április 1-jén 5 jármű, majd május 1-jén további 15, tartalék járművekkel együtt összesen 24 új elektromos csuklós autóbusz kezdi meg a szolgálatot. Április 1-jétől a 8E vonalon lehet majd találkozni a buszokkal.

Az elektromosbusz-flotta első járművei már 2025 decemberében megjelentek a fővárosban: ekkor álltak forgalomba az első szóló elektromos autóbuszok, amelyek azóta is megbízhatóan közlekednek a 105-ös és a 210-es vonalakon.

A következő időszakban a hamarosan forgalomba álló csuklós buszok mellett további új szóló elektromos járművekkel is lehet majd találkozni.