Olyan teherautót leplezett le a Tatra és a DAF, A nemrég véget ért brüsszeli Európai Védelmi Kiállításon és Konferencián (BEDEX) , amelyet elláttak minden szükséges eszközzel ahhoz, hogy ellenálló legyen egy esetleges katonai támadással szemben.

A kabint, amelyet a Tatra Defence látott el a szükséges ballisztikus védelemmel, úgy tervezték, hogy a benn ülők számára védelmet nyújtson a kézifegyverek lövedékeivel, valamint az aknarobbanásokkal szemben is. A páncélozott fülke kialakítása megfelel a modern katonai követelményeknek, így alkalmas konvojkísérési, logisztikai és gyors reagálású feladatokra is. Emellett a jármű terepen is jól boldogul, ami kulcsfontosságú egy gyors mozgósítás vagy előretolt műveleti terület ellátása során.

Terepre született

Az újdonság a Tatra szabadalmaztatott alvázát használja, amely központi teherhordó csőre és független kerékfelfüggesztésre épül. Ez a konstrukció nemcsak nagyfokú torziós merevséget biztosít, hanem kiemelkedő terepjáró képességet is, még nagy terhelés mellett is. A terepen való közlekedést támogatja a központi gumiabroncs-szabályozó rendszer, amely menet közben is lehetővé teszi a nyomás változtatását, valamint az összkerékhajtás, amely a 6×6-os hajtásképlettel együtt extrém körülmények között is biztosítja a tapadást.

A teherautó hajtásáról Paccar MX-13-as dízelüzemű erőforrások gondoskodnak. A soros, hathengeres, 12,9 literes, Euro VI-os motorcsalád több – 428, 483, 530 – teljesítményszinten érhető el, így a jármű a különböző katonai feladatokhoz optimálisan konfigurálható.

A teherautó felépítményét (CargoBody) a holland VDL Groep biztosította, amely a katonai logisztikában is ismert, moduláris és strapabíró megoldásairól. A rendszer különböző rakománytípusokhoz, konténerekhez és speciális katonai eszközökhöz is könnyen adaptálható.

Érdekesség, hogy a teherautó civil változatban is elérhető, ebben az esetben a DAF szállítja a kabinokat. A polgári verzió természetesen páncélozás nélkül készül, de ugyanazt a Tatra-alvázat és hajtáslánc-technológiát használja, amelyet a katonai modell is, így a robusztus felépítés a polgári szférában is előnyös lehet például erdészeti, bányászati vagy speciális ipari feladatoknál.

A DAF a Tatrával közösen immáron több mint 900 darab katonai teherautót szállított le különböző országok fegyveres erői számára, ami jól mutatja a két vállalat együttműködésének sikerét és a platform iránti nemzetközi bizalmat.

Katonai teherautó Svédországból

A holland-cseh páros mellett a Scania is jelen volt a kiállításon. A svéd cég az R450 B4x4HZ Gryphus járművet állította ki, amelyet 450 lóerős motor hajt. Ennél a terepen való közlekedést a differenciálzárak – beleértve a tengelyek közötti zárakat is – támogatják, amelyeket menet közben is lehet kapcsolni. A Scania gyártmánya is rendelhető páncélozott kivitelben is.

A bemutatott járművek is jelezik, hogy az európai gyártók továbbra is hangsúlyt fektetnek a katonai mobilitás fejlesztésére, és a következő években várhatóan még intenzívebb verseny bontakozik ki ezen a területen.