Hatalmas, 879 darab teherautóra szóló megrendelést húzott be a DAF a belga hadseregtől. A holland gyártó nemcsak a járművek leszállítására, hanem azok szervizelésére is leszerződött a belga állammal. Az üzletben a cseh és szlovák kézben lévő Tatra is részt vesz, amely az alvázakat szállíthatja az összkerékhajtású (4×4 és 8×8) járművekhez.

A közhiedelemmel ellentétben a Tatra jelenleg nem DAF, hanem a Czechslovak Group (CSG) kezében van, vagyis nevéből adódóan egy cseh és szlovák üzleti konszern egyengeti az útját. Ettől függetlenül a Kopřivnice-i székhelyű gyártó már több éve DAF fülkékkel és PACCAR-motorokkal kínálja teherautóit. Úgy tűnik, hogy hollandok és a “csehszlovákok” között beérett az együttműködés, hiszen a belga hadseregnek szállítandó teherautók kooperációban fognak elkészülni.

A 11,46 millió lakossal rendelkező királyság 636 darab, kéttengelyes platós teherautót, valamint 243 darab négytengelyes, emelő szerkezettel ellátott többcélú járművet vásárol, amelyek konténerszállítóként, emelhető teknős teherautóként is használhatók. A többcélú járműveket ráadásul emelő darukkal is felszerelik, így a nagyobb rakományok gyors platóra történő fel-, illetve leemelése sem jelent majd problémát. Valamennyi, belga megrendelésre készülő teherautó CF-fülkével készül és egy részük páncélozott lesz a legénység védelme érdekében.