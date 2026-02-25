A Volkswagen Haszonjárművek “minden eddiginél jelentősebb” árcsökkentést jelentett be a magyar piacon. Az új ár stratégia összhangban van azzal, ami a márka személyautóinál is tapasztalható.

Hiszünk abban, hogy a Volkswagen Haszonjárművek modelljei – legyen szó a belső égésű vagy az elektromos kínálatról – hosszú távon is értéket és megbízhatóságot jelentenek ügyfeleinknek. Az új árstruktúrával nemcsak reagálunk a piaci igényekre, hanem aktívan támogatjuk a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését, a családok mobilitását és az elektromos átállást is” – jegyezte meg a bejelentéssel kapcsolatban Kovács András, Volkswagen Haszonjárművek márkaigazgatója.

Nem pusztán időszakos akcióról van szó, vagy átmeneti csökkentésről. Sokkal inkább az árképzés piaci igényekhez való viszonyítása fedezhető fel a törekvés mögött. A Volkswagen teljesen újra kívánja magát pozícionálni a kishaszongépjárművek terén.

A belső égésű motorral szerelt változatok terén a VW Caddy Start modell mostantól 6 990 000 forintos listaáron is megvásárolható. Ez azt jelenti, hogy kedvezőbb áron kínálják a Ford Transit Couriernél ( nettó 8 007 000 Ft), de egy Peugeot Partnerhez (nettó 7 940 000 Ft) képest is olcsóbban lehet hozzájutni a VW kis puttonyosához. Ez azonban a kategóriában még nem a legalacsonyabb árat jelenti, hiszen például az Opel Combo Business kicsivel alatta van (nettó 6 390 000 Ft).

A közepes méretű furgonok szegmensében versenyző Volkswagen Transport Start pedig mostantól 9 999 000 forintról indul, míg a többi dobozos és egyedülálló duplakabinos, platós Transporter kivitelek esetén a márka egységesen 3,5 millió forintos listaár-kedvezményt biztosít, a dízelüzemű változatok esetén. Eszerint a zárt áruszállítós kivitelű Ford Transit Custom(nettó 12 900 000 ft), továbbá a Toyota Proace Van(nettó 11 235 000 Ft legolcsóbb változatainál is kedvezőbb áron lehet Transporterhez jutni.

Az elektromos áruszálítókat is érinti az árcsökkentés. Az ID.Buzz Cargo Start például 3 millió forinttal vált olcsóbbá listaáron, ami azt jelenti, hogy akár már 12 499 000 forintért is hazavihető. Az április közepéig elérhető állami támogatással számolva már 8 899 000 forint + áfa összegért is hozzá lehet jutni. A személyszállító változat, vagyis az ID.Buzz Start pedig bruttó 15 990 000 forintba kerül.