2025 -ben volt 75 éves a Volkswagen Transporter. Hogy mennyire nagy becsben tartja a német gyártó az áruszállítót, azt jól mutatja, hogy ebben az évben is “megajándékozza” valamivel a modellt. A frissítés leginkább technikai jellegű, mivel a forma még elég friss. A változtatás kizárólag az elektromos változatokra vonatkozik.

Az egyik újítás, hogy nagyobb, nettó 70 kWh kapacitású akkumulátort kap az áruszállító. Ez 13 százalékkal nagyobb, a WLTP szabvány szerinti 380 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé egy feltöltéssel. Ezzel párhuzamosan csökkent a töltési idő is: 125 kW teljesítményű gyorstöltővel alig 30 perc alatt lehet elvégezni ezt a műveletet (10%-ról 80%-osra). Ez 10 perc időmegtakarítást jelent a korábbihoz képest. Ezzel az emelt töltéssel már 10 perc alatt 100 kilométerre elegendő hatótávra tehet szert a sofőr.

Ugyancsak újdonság hogy 2026 elejétől az elektromos Transporter összkerék-hajtással is rendelhető. Ennek sajátossága, hogy a hátsó tengely mellett az első tengelynél is rendelkezésre áll egy villanymotor. Ennek köszönhetően jobb tapadás és nagyobb stabilitás mutatkozik nedves út felületeken, lazább talajon.

A megfelelő tapadást segíti, hogy a 4Motion összkerékhajtás az ESP-vel, valamint a kipörgésgátlóval is szorosan “összedolgozik”. A nyomaték és a fékerő célzott szabályozásával csökkenthető az alul- vagy túlkormányzottság, így az e-Transporter még nedves úton, változó tapadású felületeken vagy kanyarban is biztonságosan a sávban tartható.

Az elektromos Transporter és Caravelle 136 (100 kW), 218 (160 kW) és 286 lóerős (210 kW) változatban érhető el. Mivel a korábbi állami támogatást meghosszabbították, így február 26-ig lehet pályázni többek között ilyen e-Transporter, e-Caravelle, vagy más márkájú és gyártmányú elektromos haszongépjármű beszerzésére. A villany Transporterre akár 4 millió forintos támogatás is igényelhető.