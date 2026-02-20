A 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt borult az árokba.

A járművön a sofőrrel együtt tizenketten tartózkodtak. Ketten súlyos, tízen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek, a mentők valamennyiüket kórházba vitték.

Az autóbusz mögött haladó autók közül több is összekoccant, de személyi sérülés vagy jelentősebb anyagi kár nem történt.

A főút érintett szakaszát a rendőrök teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat Apátfa irányába terelték el.

Az árokba borult autóbusz utasainak egy része a hátsó ablakon keresztül ki tudott jutni, négy embert pedig a szélvédő kivágása után sikerült kimenteni.

A MÁV azt írta, hogy válságos a közlekedési helyzet Nyugat-Magyarországon. A legfrissebb jelentések szerint nem kevesebb, mint 16 busz szenvedett balesetet a havas, jeges úton, többségük árokba csúszott. Ezek közül a legsúlyosabb a fent leírt a baleset.

A vasúti közlekedés is akadozik: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.

A MÁV nyomatékosan arra kérte a lakosságot, hogy ne induljanak útnak, ha nem muszáj, különös tekintettel Vas megyére, Zala megye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém megye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron megye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére).