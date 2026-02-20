Jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás. Vas vármegye területén a hajnali és reggeli órákban lehullott hó eredményeképpen jelenleg 10-20 cm az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 cm-t meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos (60-75 km/h) lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra lehet számítani.

A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, melyek felszámolását, megszüntetését folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek. A Magyar Közút az érintett területeken a teherautók számára korlátozásokat is elrendelhet.

Estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

A mai nap további részében a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás.

Reggeltől késő estig az említett területeken általában 1-5 cm friss hó várható, de délnyugaton ennél több is eshet (5-10 cm). Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás.

Ma késő estétől szombat reggelig a hideg, fagyos levegő beáramlásával az Alföld egyes részein átmenetileg kedvezővé válhatnak a feltételek ónos eső kialakulásához. A havazás várhatóan a szombat délelőtti órákra teljesen elhagyja az országot.

A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 ember dolgozik 12 órás váltott műszakban. A téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira.

