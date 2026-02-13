Bár az időjárás még a szeszélyes oldalát mutatja, egyre kevesebb nap van hátra a meteorológiai tavasz kezdetéig. Tisztában vannak ezzel a VanLab startupnál is, amely egy olyan szettet mutatott be, amit kifejezetten a Kia legújabb furgonjához, a PV5-höz ajánlanak. A szett mindössze 600 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül (2000 dollár), és várhatóan rövid időn belül Európában, az Egyesült Királyságban és Japánban is forgalmazni fogják.

Legfontosabb ismetetőjegye, hogy rendkívül flexibilis, vagyis úgy használhatjuk a furgon hátulját, ahogy éppen arra a napszak szerint szükségünk van. Az egésznek az alapját két darab, ládaszerű konstrukció adja, amelyeket a jármű bal és jobb oldalfalával párhuzamosan helyeztek el. Ezekből egyfelől tárolórekeszeket, így például evőeszköz és tányértartókat, másfelől pedig egy indukciós főzőlappal ellátott pultot húzhatunk ki. Ez természetesen csak akkor működik, ha a hátsó ajtó nyitva van, tehát a jó levegő és a kellemes hőmérséklet adott.

Mivel a Kia PV5 fel van szerelve V2L funkcióval, ezért külső fogyasztókat is el tud látni árammal. Ez azt jelenti, hogy például a főzőlap üzemeltetéséhez a felhasználók használhatják a gépjármű nagyfeszültségű akkumulátorában lévő áramot egy 230 V-os konnektoron, vagy adapteren keresztül. Az elkészített fogások elfogyasztásához a két faláda közötti területből egy kisebb fajta asztalka húzható ki. Ez természetesen nemcsak étkező, hanem munkaasztalként is funkcionálhat a dolgosabb órákban. Ha valaki szeretné, akkor a bal oldali ládához egy tálalót is csatlakoztathat, ami jól jön a különféle nassolnivalók elfogyasztásánál. Amennyiben pedig leszáll az este, akkor könnyen és gyorsan kétszemélyes fekhely alakítható ki a furgon hátuljából.

A 2026-os Év Furgonjának választott Kia PV5 modell a nagy kapacitású, 71,2 kWh-s lítiumion-akkumulátorral felszerelve a WLTP-szabvány szerinti mérési ciklus szerint akár 416 kilométer hatótávolságot is biztosíthat egyetlen töltéssel. A VanLab nemcsak a közelgő jó idő miatt, hanem a piaci várakozások miatt is jó időben lépett. Az idei évben várhatóan 10-11%-kal bővül Európában a lakó- és kempingfurgonok piaca.