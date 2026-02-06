A somogyi rendőrök február 5-én közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópályán. Az intézkedés elsősorban a teherautók előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult.

Az ellenőrzés alatt a drónt is használó rendőröknek összesen 25 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük.

Tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között a 7500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel.

Előzési tilalom esetén ezen járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.