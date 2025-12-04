A köd az egyik legveszélyesebb jelenség, amivel vezetés közben találkozhatunk. Gyakorlatilag nullára csökken a látótávolság, a folyamatos koncentráció pedig komolyan igénybe veszi a sofőrt.

A ködnek a közúti közlekedés biztonságára gyakorolt legfontosabb hatása, hogy jelentősen akadályozza, szélsőséges esetben akár el is lehetetleníti a közlekedést, s nemcsak a láthatóságot korlátozza, hanem egyéb veszélyeket is rejt. Mindezekre tekintettel a ködben történő biztonságos járművezetés alapos felkészültséget igényel a jármű vezetőjétől és járművétől egyaránt.

A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a páraréteg olykor átláthatatlan, a látótávolság méterekre csökken, és a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok, veszélyforrások jelennek meg hirtelen előtte (különösen éjjel).

Így tényleg teljesen érthetetlen és felelőtlen volt, amit ezen a felvételen egy kamionos művelt Lengyelországban. Nyilván késésben volt, sietett, oda akart érni céljához, de a többi közlekedő nem véletlenül haladt lassan. Ők tisztában voltak a köd kockázatával, ezért óvatosan vezettek. Ez a teherautó sofőrjének nem tetszett, ezért úgy döntött, hogy rajtuk vezeti le a feszültséget: reflektorozott (távolsági fényszóróval villogott) és folyamatosan dudált rájuk.

Majd vakon előzött, és majdnem frontálisan ütközött, pont a többiek óvatossága mentette meg a helyzetet: így volt elég idő és tér arra, hogy visszahúzódjon a saját sávjába.

Valószínűleg nem olvasta a Közlekedésbiztonság oldalának hasznos tanácsát: „Köd esetén tartózkodjunk az előzéstől! Vegyük fel a sorban haladók tempóját, megfelelő követési távolságot tartva, hiszen ilyenkor a tömeges »ráfutásos« ütközések veszélye igen magas. Ködben az olyan veszélyeket sem láthatjuk előre, mint például a kátyúk, az esetleges jeges felületek vagy a tapadási viszonyok egyéb okra visszavezethető megváltozásai.”