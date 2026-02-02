Higgadtságból jelesre vizsgázott az a buszsofőr, aki láthatóan nem jött zavarba attól, hogy menet közben gyulladt ki a munkaeszköze. Az eset a napokban történt az oroszországi Vlagyivosztokban, ahol a tűz a 24K jelzésű járat egyik buszának motorterében keletkezett.

A sofőr még a vészvillogót sem kapcsolta be, hanem a piros lámpánál kiszállt a vezetőfülkéből, majd onnan kényelmesen a busz hátuljához sétált, ahol puszta kézzel oldotta meg a problémát. Fél percig sem tartott az egész művelet, utána pedig a busz látszólag úgy folytatta az útját, mintha semmi sem történt volna.

A felvételt megosztó Auto.vl szerint sérülésről nem érkezett hír, ahogyan a tűz kiváltó okára sem derült fény. A Fishki.net annyit fűzött hozzá a látottakhoz, hogy természetesen nem hagyták utasforgalomban a tűzben érintett autóbuszt; a vizsgálat jelenleg is folyik.

