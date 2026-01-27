Megválik az egykoron Pécsett használt autóbuszától az Ikarus Rákoskeresztúri Üzemegység (RKI). Igazi különlegességről van szó, amely több mint 10 éve még szállított utasokat.

Pécsett 1977 és 2015 között voltak forgalomban Ikarus 260 típusú autóbuszok. Az RKI 2020-ban éppen az utolsó kocsit mentette meg egy 260.54A típusváltozat személyében, amelynek érdekessége, hogy a DAF LT160M típusú dízelmotor miatt a második ajtó közelebb került a mellső tengelyhez. Emiatt jobb oldalon csak egy páros ülés beépítésre nyílt lehetősége a szakembereknek az Ikarusban, vagyis egy kifejezetten romantikus kis rész jött létre az utastérben a kerék felett. Innen ugyanis nemcsak a sofőrt lehetett látni, hanem a busz előtti utat is a panoráma szélvédőnek köszönhetően. Kis túlzással olyan érzése lehetett az embernek, mintha az anyósülésen ülne.

Az autóbusz utasterébe az IMAG által gyártott, “Mór” típusú utasüléseket 2+2 elrendezésben építették be, emiatt kissé szűkös utasfolyosó állt rendelkezésre. A második ajtónál ugyanakkor egy szimpla széknek is jutott hely. Bár több videó is fenn van róla a Youtube-on, az utasteréről sajnos kevés található. Az alábbi korabeli felvétel viszont talán jól visszaadja, milyen érzés lehetett hajdanán ezen a buszon utazni valahová.

A megmentett példány a DUD-672-es rendszámmal közlekedett a városban, de 2015. július 23-án befejezte az ottani karrierjét. Az interneten ennek ellenére azért még fellehetők róla korabeli fotók, például ezen, illetve ezen a linken. A hirdetés szerint az 1995 gyártású autóbuszban jelenleg 770 ezer kilométer van. Ez jelentős, de még nem kiugróan magas futásteljesítmény. Sőt, egy 260-asnál ez inkább még csak az élettartam felének tekinthető. Sok Budapesten futott Ikarus 260-ast ugyanis 1,3 – 1,6 millió kilométeres futásteljesítménnyel selejteztek korábban.

Érdekesség, hogy a hirdetésében szereplő képen – amelyet Roflics Gergő lőtt – még egy korábbi állapot látható. A mellékelt fotón ugyanis szimpla fényszórók vannak elől, újabb fotók tanúsága szerint immáron dupla lámpákkal rendelkezik.

A pécsi Ikarus 260.54A típusú autóbuszért közel 3 millió forintot kérnek.