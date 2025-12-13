52 éves Ikarus került fel a hasznaltauto.hu weboldalra. A 663-as típusú midibusz igazi ritkaságnak számít, hiszen a 200-as család egy korai mellékhajtása, amelyet a legendás gyártó a Steyr céggel közösen fejlesztett ki.

Az, hogy megszületett, annak is köszönhető, hogy a vasfüggöny két oldalán működő cég korábban már együttműködött a Steyr-alvázas Ikarus 250-esek terén. Az első prototípust 1971 elején állították ki Genfben az Ikarus 250-es és a 190-es modell mellett. Mit írt a korabeli sajtó a 663-asról? Mindezt az Arcanum Újságok révén idézzük fel.

„Egyik oldalról először az Ikarus-Steyr kooperációban készült 7 méteres sárga autóbuszt lehet megpillantani. Ennek külön érdekessége, hogy 150 lóerős motorja alkalmassá teszi a meredek hegyi utakra, amelyeken nagy előnyt jelent a busz jó fordulékonysága is” – fogalmazta meg gondolait Dr. Patrubány Istvánné, a Mogürt Reklámosztályának vezetője az Autó-Motor cikkében.

Nemzetközi turné

Genfből visszatérve a kis Steyr-Ikarus 663-as nem álldogálhatott sokáig a mátyásföldi gyár udvarán ugyanis 1971 február végén rögtön észak-európai bemutatókörútra indult. Áprilisban Algírban tervezték bemutatni, májusban aztán már Franciaországban, a Nizzai Nemzetközi Buszhéten is kiállították az Ikarus 190-es társaságában. A midibusz nem kis sikert hozott az Ikarusnak, mivel a technika kategóriában elnyerte a verseny ezüstserlegét. Szereplése itt még nem állt meg, ugyanis május 18-28. között a Budapesti Nemzetközi Vásárra (BNV) kilátogatók tekinthették meg a hétméteres autóbuszt.

1974-ben az Ikarus egy magasabb komfortfokozatú változatot is készített belőle. Az újdonságot a Székesfehérváron, a Középkori Romkert mellett kapták lencsevégre. „Jó hírrel, s a hírhez tartozó szép bizonyítékkal kereste fel tegnap délelőtt szerkesztőségünket Lőrincz László, az Ikarusz Karosszéria- és Járműgyár fehérvári gyárának termelési főosztályvezetője. A jó hír: tegnap délelőtt elkészült a Steyr—Ikarus kooperáció legújabb terméke a 7 méteres luxus-kivitelű turistaautóbusz. Az autóbusz külsőre tetszetős, panoráma ablakos, városi forgalomban is könnyen mozgó, országúton nyolcvan kilométeres óránkénti sebességet tartani tudó, kifejezetten szép termék az új busz” – adta hírül a Fehér Megyei Hírlap, 1973. március 14-i száma. A sajtóorgánum szerint a fehérvári bemutató hatalmas közönségsikert hozott.

4 fotó

Az egészen pontosan 7345 mm hosszú, 2300 mm széles és 2980 mm magas autóbuszban Steyr WD 610B típusú, 132 lóerős (97 kW) dízelmotor dolgozott, amelyet álló elrendezésben a farban építettek be. Gyári adatok szerint a 97 km/órás végsebesség sem volt lehetetlen az autóbusszal, amely egyébként laprugózással készült. Lőrincz László a lapnak azt is kifejtette, hogy 1974-ben 18 darabot terveztek legyártani elsősorban külföldi megrendelésre és ez nem befolyásolta a magyar gyártót a hazai igények kielégítésében. „Az új busszal gyakorlatilag új piaci lehetőségek is felszínre kerülnek. A 200-as típuscsalád jól ismert már Európában és Közel-Keleten, remélhető, hogy az új kisbuszok is kedvező fogadtatásra találnak” – adott hangot bizakodásának a Fehér Megyei Hírlap a bemutató kapcsán.

Váratlan akadályok

A 663-as sikerét beárnyékolta, hogy az osztrák posta és a vasút inkább a Sauer márkájú autóbuszokat kívánt vásárolni. A két ország közötti kooperáció érdekében magas szintű államközi találkozókat is tartottak. Később aztán a vámeljárások terén gördítettek nehézségeket az Ikarus-Steyr együttműködés elé, ugyanis bár a közös kooperációban készülő buszok 50-50 százalékban magyar, illetve osztrák hozzáadott értéket képviseltek, ahhoz, hogy egy termék élvezhesse a GATT (ma WTO), illetve az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) által biztosított vámkedvezményeket, ahhoz teljes mértékben „osztráknak” kellett lennie.

A Styer-Ikarus buszok végszerelése ugyanakkor Magyarországon történt, ezért ezekkel a buszokkal nem volt lehetőség az osztrák származási igazolvány elnyerésére. 1976-ban végül mélypontra esett a két cég közötti együttműködés. Sokan emiatt az EFTA szabályait tették felelőssé, aminek Ausztria is a tagja volt. Az EFTA 80 százalékos vámelőnyhöz juttatta azon észak- és nyugat-európai országokat, amelyek az EFTA-övezetbe tartoztak. Bár még egy osztrák-magyar államközi bizottság megkísérelte a feltételek újratárgyalását, az Ikarus és a Steyr közötti kooperáció lényegében megszakadt.

Az Ikarus 663-asból 1971 és 1976 között mindössze 37 darabot értékesítettek, ebből két példány idehaza talált gazdára. A távolsági közlekedésre szánt változatokat SIR (Steyr-Ikarus-Reisebus), a városi-elővárosiakat pedig SIL (Steyr-Ikarus-Liniebus) néven emlegették. A két cég az osztrák ÖMV részére is gyártott ilyen autóbuszokat, ezek érdekessége, hogy az utasajtót a két tengely közé építették be. A 663-as hosszabb változatából a 10,5 méter hosszú Postabuszból néhány példányt értékesítettek Ausztriában. Ezt a típust Steyr SL 10-ként jelölték.

A most eladásra kínált példány ár nélkül várja az érdeklődőket Tatán. A hirdetést ezen a linken lehet megtekinteni.