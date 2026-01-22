Az Euro NCAP eddig kétszer tesztelte a tehergépjárműveket biztonsági szempontból. A Volvo Trucks ezeken a lehető legjobban teljesített és eddig összesen négy modellváltozat kapott ötcsillagos értékelést (Volvo FM 4×2 vontató és 6×2-es alváz, továbbá Volvo FH Aero 4×2 vontató és FH 6×2-es alváz).

A harmadik teszten pedig az FH 4×2-es és 6×2-es hajtásképletű változata érdemelte ki az öt csillagot. Ezzel hatra nőtt tehát a maximális pontszámmal díjazott Volvo teherautó modellek száma. Érdekesség, hogy a “flat front”, tehát a síkfalú front résszel rendelkező FH még mindig kelendő idehaza, mivel a tavalyi értékesítések 15 százalékát ez a modellváltozat adta. A magyar fuvarozók ugyanakkor már leginkább az áramvonalas, FH Aero változatot részesítik előnyben a 2025-ös piaci adatok szerint.

5 fotó

Az imént felsorolt Volvo modellek és modellváltozatok mindegyike megfelelt az Euro NCAP úgynevezett “városi biztonság” (City Safe) kritériumának is, ami a jó kilátásnak (kevés holttér) és az aktív vezetésbiztonsági rendszereknek köszönhető, amelyeket úgy terveztek, hogy segítsenek megvédeni a veszélyeztetett úthasználókat a forgalmas városi környezetben is.

2024 óta tesztelik a teherautókat Az Euro NCAP két évvel ezelőtt vezette be a Safer Trucks tesztprotokollt, amely a tehergépjárművek viselkedését egy esetleges baleset teljes ciklusa alatt vizsgálja. Egyfelől nézi a biztonságos vezetés feltételeinek megvalósulását (Safe Driving), az ütközés elkerülését (Crash avoidance), valamint a baleset utáni mentési támogatást (Post Crash Safety). Míg az első két szempontrendszernél a vezetői környezet kialakítása (például megfelelő kilátás biztosítása, holttércsökkentés), valamint a vezetéstámogató rendszerek teljesítménye van fókuszban, addig az utolsónál inkább a mentési folyamatok támogatása (ajtók nyithatósága, biztonsági öv kioldása) képezi a vizsgálat tárgyát.

Érdekesség, de a Volvo Trucks volt az első olyan teherautó gyártó, amely a maximális, ötcsillagos értékelést elérte, amikor az Euro NCAP 2024-ben a nehézkategóriás járművekre is kiterjesztette biztonsági tesztjét.

A márka továbbra is olyan biztonsági rendszereket fog fejleszteni, amelyek nemcsak védelmet nyújtanak, hanem előre jelzik a lehetséges veszélyhelyzeteket és csökkentik a balesetek kockázatát.