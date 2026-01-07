Szerény bővülés mutatkozott a hazai nagyhaszongépjármű-piacon, de elmaradt a trónfosztás – röviden így lehetne összefoglalni a 2025-ös évet a Datahouse adatai alapján. Összesen 4999 darab 16 tonna feletti haszongépjárművet helyeztek forgalomba a tavalyi évben Magyarországon. Ez 90 darabbal több, mint amennyit 2024-ben adtak át üzemeltetőknek ebben a kategóriában.

Megőrizték előnyüket

A hazai piac első helyezettje a Volvo Trucks lett 1163 darab eladott tehergépjárművel. Ez ugyan 22 darabbal kevesebb a 2024-es esztendőhöz képest, de így is a göteborgi székhelyű márkának sikerült szert tennie a legnagyobb piaci részesedésre a 16 tonna feletti kategóriában (23,26%). Őt követi a szintén svéd Scania, amely 973 darab haszongépjárművet adott el a 2025-ös évben. Ez 27-tel kevesebb, mint a 2024-es eredmény, aminek köszönhetően 19,46%-os piaci részesedést ért el.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a DAF ért fel. Ez az egyetlen márka a Top 3-ban, amely növelni tudta tavaly az eladásait. A holland cég korábban 15 éven keresztül piacvezető volt Magyarországon, ám 2024-ben a Volvo Trucks szerezte meg az aranyérmet. Bár nem tudta visszavenni az első helyet, ennek ellenére 31 darabbal több tehergépjárművet adott el 2025-ben, amivel 18,90%-os piaci részesedést ért el.

Élénkülő kereslet

„A 16 tonna feletti szegmensben a magyar haszongépjármű-piac jobban teljesített, mint azt bárki várta volna év közben. Mi 4700-4800-as darabszámmal számoltunk, ami körülbelül megfelel a 10 éves átlagnak. Egyes piaci elemzők folyamatosan visszaeséssel riogatták a közvéleményt. Most már látható, hogy nem jött be a számításuk” – jegyezte meg Fáczán Gergely, a Volvo Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója. Hozzátette: a tavalyi forgalomba helyezés jóval a 10 éves átlag felett van, ami 4850 db.

Jellemző volt a piacra a flotta értékesítések előtérbe kerülése. Kisebb vevők kevesebb darabszámban járultak hozzá az eredményekhez 2025-ben. A szakember a Vezess kérdésére azt is elárulta, hogy a márka értékesítésének 80 százalékát az FH Aero, további 15%-át pedig a Classic megjelenésű Flat front modell adta. Mindössze 5 százalékot tett ki az FM és FMX termékcsalád, ami jól mutatja, hogy az építőipar és a mezőgazdaság tavaly nem égett beruházási lázban.

“A siker kulcsa a mi esetünkben szerintem a komplex Volvo-csomag volt. Ennek része, hogy az Aero egy sikeres termék, amely mögött jó szerviz hálózat, felkészült értékesítési csapat, kiváló telematika rendszer, népszerű gyári finanszírozási modell (VFS), továbbá tudatos és sikeres marketing áll” – tette hozzá Fáczán Gergely. Kiemelte azt is, hogy véleménye szerint a Volvo Trucks a használt piacon is népszerű.

„A piac 2025 második felében vett lendületet, ami decemberre csúcsosodott igazán ki. Az év utolsó hónapjában 80 százalékkal több tehergépkocsit regisztráltak a céget, mint a korábbi hónapokban” – hangsúlyozta a piaci adatokkal kapcsolatban Ujszászi Ferenc, a DAF Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ennek hátterében többféle okok állnak. Egyfelől a kedvező kamatkörnyezet és az alacsonyabb csomag árak miatt a nagyobb flottás cégek korábbra tették a tervezett cseréiket.

Másfelől pedig az új modellek érkezésével is magyarázható. A tavaly bemutatott új vontatókkal és teherautókkal ugyanis akár 7-10 százalékos üzemanyag-megtakarítás is elérhető a 2020-21-es gyártású vontatókhoz képest. A kedvezőbb VECTO-besorolás pedig alacsonyabb útdíjakat jelent a fuvarozók számára. Fontos hozzátenni, hogy sokan bíztak abban, hogy javul a geopolitikai helyzet, ezért a 16 tonna feletti szegmensben, a nehéz kategóriájú teherautók terén egyfajta előre menekülésről is beszélhetünk.

Feltörekvő márkák

Érdekesség, hogy a negyedik Renault Trucks és az ötödik helyezett Mercedes-Benz is képes volt növelni az eladásait, ráadásul nem kis mértékben. A Volvo Csoporthoz tartozó francia gyártó közel 100 darabbal több tehergépjárművet adott el tavaly (607) a 2024-es esztendőhöz képest. A háromágú csillagról ismert gyártó pedig 190-el több, összesen 558 darab teherautót és vontatót értékesített 2025-ben. A hatodik helyet az MAN Truck&Bus szerezte meg 551 darabbal (2024: 705 db), a hetedik helyre pedig az Iveco ért fel 132 darab tehergépjárművel.

Jól látható, hogy a dobogós márkák, valamint az őket követő versenytársak között még mindig nagy szakadék tátong. Ennek ellenére a tavalyi évben egyes francia, illetve német gyártók képesek voltak jelentős mértékben növelni az eladásaikat.