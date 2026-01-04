Aligha akad olyan busz rajongó, vagy Ikarus fan, akinek ne jutott volna eszébe életébe legalább egyszer a kérdés: vajon milyen lehet egy autóbuszban lakni? Az USÁ-ban és Európában külön iparág épült a luxus lakóbuszok és lakóteherautók építésére. Ezeket azonban a legtöbbször csillagászati összegekért árulják.

Mit tehet a munkabérből élő ember? Nos, számára érdekes alternatíva lehet egy utólagos átépítés, vagy egy olyan oldtimer lakóbusz, mint például ez az 553-as típus, amely az Ikarus és az Avia kooperációjából született meg. A netre pontosan Szenteste napján került fel az 1978-as gyártású midibusz, amelyben alig 30 ezer kilométer van. Ez a futásteljesítmény egyáltalán nem magas egy közel 50 éves autóbusztól, de még egy személyautónál is rendkívül alacsonynak számítana.

Az autóbuszt számos portálon hirdetik. Az ára azonban mindenhol ugyanaz, egészen pontosan 4800 eurót, vagyis átszámítva 1,8 millió forintot szánnak kérnek érte. Bár kis Ikarus megkímélt állapotban van, a belső terére egy alapos takarítás ráférne. Emellett egy esztétikai felújítás is ráférne, mivel a fedélzetén lévő minikonyha és az oldalsó ajtóval szemben található társalkodó rész burkolatai, kárpitjai felett igencsak eljárt az idő. Egy kis ráfordítással tehát lakályos lakóbusszá válhat.

5 fotó

Elől alapvetően a sofőrrel együtt három fő utazhat benne, hátul, a vécéfülke mögött szintén ugyanannyi személy számára áll rendelkezésre fekvőhely. Kompakt méretei miatt ez a kis Ikarus 553-as sokféle kempingben elférhet. A hosszát tekintve csak alig nagyobb, mint egy normál, közepes méretű furgon. Az autóbusz 6,4 méter hosszú, 2,3 méter széles és 2,6 méter magas. Hajtásáról közvetlen befecskendezésű, négyhengeres, Avia N30 típusú dízelmotor gondoskodik, amely 79 lóerős teljesítmény leadására képes.

Az autóbuszt Prágában kínálják eladásra, de aki szeretné kipróbálni, milyen lehet egy kis Ikarusban aludni, az akár a Szlovákiában létrehozott buszhotelben is szerencsét próbálhat. Ott ugyanis éppen egy ilyen típusban hajthatja álomra a fejét valaki a szállásdíj megfizetése ellenében.