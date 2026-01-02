Kladno városáról talán kevesen hallottak eddig idehaza. Egy kedvező döntés esetén viszont ez biztosan változhat. A Prága vonzáskörzetében található városkában egy Ikarus 120e V3 állt forgalomba az ottani közösségi szolgáltató, az Arriva üzemeltetésében. Az újdonságot a közel 70 ezer fővel rendelkező településen minden fontos viszonylaton kipróbálják. A teszt várhatóan jövő hétfőn zárul, addig igyekeznek tapasztalatokat szerezni a típus üzemeltetéséről, többek között az autóbusz töltéséről.

“Az első visszajelzések a sofőröktől több mint kedvezőek. Véleményük szerint kényelmes, jól kezelhető és kormányozható. Eddig elégedettek a jármű vezetési tulajdonságaival, meglepően jó hatótávolságával és az akkumulátorok töltési sebességével is” – olvasható az Arriva csehországi leányvállalatának cikkében.

3 fotó

A székesfehérvári autóbusz előtt az Arriva többek között az Iveco Crossway LE elektromos buszt, valamint a Mercedes-Benz eCitaro-t is tesztelte. A vállalat az egyik legnagyobb üzemeltetőnek számít a Cseh Köztársaságban. A próbafutásokra azért van szükség, mert a társaság a jövőben tovább szeretné növelni elektromos autóbuszainak számát. 2026-ban várhatóan további villanybuszok fognak feltűnni a kladnói helyi közösségi közlekedésben.

Érdekesség, hogy 2025 év vége előtt még egy másik városban, a németországi Chemnitz-ben is elkezdődött egy Ikarus 120e típusú elektromos autóbusz tesztje. A magyar gyártó tehát nemcsak a Cseh Köztársaságban, hanem Németországban is jó eséllyel pályázhat a különféle villanybuszos tendereken.