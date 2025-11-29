A Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) történelmi mérföldkőhöz érkezett, mert elindul a város első teljesen elektromos autóbuszának tesztidőszaka – tájékoztatta a Vezesst az Ikarus Bus&Coach.

A szombaton induló, két és fél éves program keretében egy Ikarus 120e közlekedik majd a chemnitzi útvonalakon, valós városi környezetben vizsgálva a zéró emissziós technológia működését és hatékonyságát. A tesztjármű egyedi, kifejezetten Chemnitzre szabott arculattal mutatkozik be, amely felhívja a figyelmet a busz elektromos mivoltára. A 120e-t az Ikarus buszokat értékesítő Electrobus Europe Zrt képviseletében Sipos Zoltán vezérigazgató adta át.

“Európa egyik legrégebbi buszgyártójaként az Ikarus büszke arra, hogy felhasználóbarát, kényelmes és nem utolsó sorban költséghatékony, 100%-ban elektromos járművekkel tér vissza az európai városokba. A chemnitzi tesztprogram is fontos állomása ennek a folyamatnak: értékes, valós üzemi adatokat szolgáltat majd a jármű energiafogyasztásáról, töltési ciklusairól és téli-nyári teljesítményéről”– olvasható a márka sajtóközleményében.

4 fotó

A projekt célja, hogy a CVAG a gyakorlatban, hosszú távú üzemeltetési tapasztalatok alapján értékelje az elektromos buszok alkalmazhatóságát. Az eredmények várhatóan meghatározó szerepet játszanak majd Chemnitz közlekedésfejlesztési döntéseiben és a jövőbeli flottamodernizáció irányában.

Büszkék vagyunk arra, hogy Chemnitz első elektromos busza egy Ikarus jármű. Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy az Ikarus versenyképes, megbízható és fenntartható megoldásokat tud nyújtani az európai városok számára” – emelte ki Sipos Zoltán.

Az Ikarus márkanév már évtizedek óta része Chemnitz életének. Korábban – az akkor Karl-Marx-Stadt-nak nevezett városban – Ikarus 180 típusú autóbuszok is közlekedtek. Eszerint a honlap szerint a városba 1968 és 1973 között összesen 83 darab Ikarus 180 típusú busz került leszállításra, amiből 77 darab négyajtós, 35 ülőhelyes 180.12 és 180.32 típusú városi kivitel volt. De ebben a mennyiségben benne volt még hat dara 180.22 típusú kétajtós, 60 ülőhelyes változat is.

A márka nagy tiszteletnek örvend errefelé, rendszeresen tartanak itt Ikarus találkozókat is.

A Chemnitzben 2023-ban már kipróbáltak egy Ikarus 120e demóbuszt, ám az csak nagyon rövid ideig volt tesztüzemben.