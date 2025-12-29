A holland Sanders Fritom fuvarozási cég egészen meglepő húzással zárta az évet ‒ adta hírül a Bigtruck.nl szakportál. A cég ugyanis egy kifejezetten hosszú, 114,7 méter hosszú szerelvényt állított össze. A produkcióról videó is készült, amelyben ugyan nem látható az egész szerelvény teljes valójában, de az igen, hogy sikerült megmozdítani a Road Trainnek is nevezett extra hosszú kamiont.

A produkcióhoz szükség volt egy Volvo FM 4×2-es hajtásképlettel rendelkező teherautóra, egy dollys pótkocsira, valamint nyolc darab B-Double pótkocsira, továbbá egy 13,60 méter hosszú pótkocsira. A cég telephelyén elegendő hely állt rendelkezésre ehhez a produkcióhoz, de nehéz volt olyan objektívet találni, amibe a teljes szerelvény belefért volna.

A Road Train igazi hazája azonban Ausztrália, ahol a kontinens gyéren lakott vidékein kifejezetten praktikus és hasznos lehet az extra hosszú szerelvények használata. Ott ugyanis, ahol nem áll rendelkezésre vasúti vágány, csak ilyenekkel lehet nagy mennyiségű árut, például üzemanyagot, nyergesanyagokat vagy élő állatokat szállítani. Az ausztrál szabályozások 2‒4 pótkocsiból álló szerelvények létrehozását engedik meg. Hosszúságuk átlagosan 27,5-36,5 méter körül mozog, de léteznek közel 60 méter hosszú szerelvények is. Az ottani előírások szerint van felső határ, vagyis egy ilyen vontatóból, valamint pótkocsikból álló kamion nem lehet hosszabb 53,5 méternél.

Érdekesség, de az átlagosnál hosszabb szerelvényeket egyes uniós tagállamokban is engedélyeznek. Svédországban például 34,5 méter hosszú kamionok is közlekedhetnek az arra kijelölt útvonalakon az EMS-rendszer keretében (European Modular System). Finnországban ugyancsak engedélyezettek a 34,5 méter hosszú szerelvények, de több más országban, így például Hollandiában, Spanyolországban, Portugáliában és Belgiumban maximum csak 25,5 méter hosszú kamionok közúti közlekedésére van lehetőség. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Hollandiában jelenleg terítéken van a finn és svéd szabályozásnak megfelelő kamionok engedélyezése.

Az extra hosszú szerelvények Európában csak akkor léphetik át a határt, ha arra a két szomszédos országnak van egyezménye (EMS). Más esetben az uniós szabványok mérvadók, vagyis egy vontatóból és félpótból álló kamion 16,50 méter hosszú, míg egy teherautóból és pótkocsiból álló szerelvény 18,75 méter hosszú lehet, ami egy csuklós városi autóbusz méretével egyenértékű.