A Scania izgalmas kísérletre kérte fel nemrég Matt Jones-t, a Red Bull sportolóját. A svéd gyártó a Plus AI-val közösen fejlesztett önvezető technológiáját szerette volna demonstrálni, amelynek fejlesztése már évek óta zajlik. Az ötlet első hallásra extrémnek tűnik: egy biciklisnek két kamion között kellett átugratnia úgy, hogy azok teljesen nyitott, rakomány nélküli félpótkocsikat húztak.

A szakemberek elmondása szerint magát a kísérletet több százszor szimulálták annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabban végrehajtható legyen. Nem kérdés, egy sikertelen kivitelezés esetén a versenyző komoly sérüléseket kockáztatott volna. A “feladatot” bizonyos értelemben nehezítette, hogy nem ültek járművezetők a volán mögött, kizárólag a technológiára kellett hagyatkozni. Annak érdekében, hogy a kerékpáros fel tudjon gyorsulni a kellő tempóra egy személyautót is bevetettek, hogy elhúzza a kereszteződésig a Matt Jones-t.

Amennyiben ugyanis a kerékpárosnak nem sikerül felgyorsulnia a kellő sebességre, könnyen dugába dőlhet a kísérlet. 2,16 másodperc – pontosan ennyi ideje volt Matt Jones-nak átugratnia a két kamion között. Ennyi ideig tart ugyanis, míg két 18 méter hosszú szerelvény elhalad egymás mellett akkor, ha mindkét jármű 30 km/órás sebességgel közlekedik. Természetesen egy félpótkocsi túl magas egy biciklis számára ahhoz, hogy átugorja. Éppen ezért a szakemberek egy hosszú rámpát tettek a kereszteződébe, hogy Matt Jones azon tudjon lendületet venni.

Ez a kísérlet egy kis ízelítőt adott abból, hogy mire lehet képes a forradalmian új autonóm technológia, amely megbízható, pontos és biztonságos”– Peter Hafmar, a Scania autonóm megoldásokért felelős vezetője

A kísérlet sikerült és a híre azóta bejárta a közösségi médiát. Hetek, vagy talán hónapok munkájába került, mire sikerült felvenni azt a kritikus jelenetet, amikor a kerékpáros átrepül a két kamion között. Ez volt a világ első ilyen jellegű tesztje önvezető kamionokkal és a súlyát kellően megadja az, hogy a végrehajtás idején senki sem tartózkodott a két vontató kormánya mögött. A meghökkentő kísérlet a lenti videón tekinthető meg.

Az alábbi képeken az is látható, hogyan hajtották végre a sorsdöntő ugrást a kerékpárral: