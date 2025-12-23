Nagy-Britannia három évvel ezelőtt hozott létre pénzügyi alapot az önvezető autóbuszok fejlesztésére. Mit hozott ez a briteknek? Úgy tűnik, hogy nagyon is sokat. December 17-én ugyanis Cambridge-ben forgalomba állt egy normál méretű városi autóbusz, amely a Connentor viszonylaton teljesít szolgálatot. Az autóbusz a Trumpington és Babraham Park & Ride, valamint a Cambridge Biomedical Campus (CBC) között szállít utasokat.

Nem csoda, ha sokan figyelik árgus szemekkel ezt a projektet, hiszen a tét nem kicsi. Amennyiben az Alexander Dennis Enviro 100AEV szóló autóbuszok beválnak a helyi közösségi közlekedésben, az minden bizonnyal nagy hatással lesz az önvezető autóbuszok elterjedésére. Cambridge komolyan fontolóra vette az ilyen és ehhez hasonló autonóm irányítású autóbuszok alkalmazását. Az utasok hétfőtől-péntekig, teljesen díjmentesen vehetik igénybe az újdonságot.

Magát a prototípust ez év januárjában mutatták be. Az első teszteket is éppen Cambridge-ben végezték ezzel az autóbusszal. Az Enviro 100AEV 8500 mm hosszú 2350 mm széles és 3100 mm magas. Ahogy a típusszáma is utal rá, teljesen elektromos hajtásrendszerrel rendelkezik. Hajtásáról 340 lóerős és 250 kW teljesítményű Voith MD típusú villanymotor gondoskodik.

Az egység a lítiumion akkumulátorokból veszi a működéshez szükséges energiát. A megrendelők kétféle energiatároló csomaggal kérthetik az autóbuszt (236 kWh vagy 354 kWh). Amennyiben valaki a nagyobb kapacitású teleppel szeretné, abban az esetben egy feltöltéssel 573 kilométert képes megtenni. Bár még viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek vele, ennek ellenére Nagy Britanniában annyira nagy várakozással tekintenek rá, hogy idén elnyerte az Önvezető Ipari Díjat.

A gyártó, tehát az Alexander Dennis szerint az önvezető autóbuszok vitathatatlan előnye, hogy jóval takarékosabban üzemeltethetők. A normál, tehát emberi irányítású változatokhoz képest 20 százalékkal kevesebb energiát használnak fel.