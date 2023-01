Az utóbbi időben úgy tűnt, mintha egy kicsit lanyhulna az érdeklődés az önvezető minibuszok iránt. Vagy pusztán elmúlt az a rózsaszín köd, amit kezdetben övezte őket. A csütörtökön kezdődött Las Vegas-i Consumer Electronics Show-n viszont egy vadonatúj törpebuszról rántották le a leplet.

A Benteler-csoport által fejlesztett Holon Mover érdekessége, hogy kicsit szembemegy a korábbi trendekkel, és nem ultramodern, futurisztikus formatervvel próbál kiemelkedni a többiek közül. Igaz, a kéttengelyes jármű szokatlannak sem nevezhető, de ez leginkább abból fakad, hogy az egyajtós, vezető nélküli minibuszok még továbbra sem tartoznak hozzá az utcaképhez.

Talán a Holon Mover változtatni fog ezen, hiszen a cég partnerséget kötött a Hamburger Hochbahn közlekedési vállalattal a jármű teszteléséről, de az Egyesült Államokban is sikerült megállapodniuk a Beep céggel, amelynek fő profilja az önvezető iránytaxik közlekedtetése. Az újdonsággal tehát egyszerre rögtön két kontinensen ismerkedhetnek meg az utasok, igaz, egyelőre csak pilot-, azaz kísérleti projektek keretében.

A jármű egyszerre 15 fő utazását teszi lehetővé, és mivel csak az egyik oldalon van ajtaja, valamivel több ülőhelyet tud kínálni a hasonló méretű önvezető autóbuszoknál. A minibuszon kerekesszékkel közlekedők is tudnak utazni, ráadásul a mozgássérültek le- és felszállását automatikusan működő rámpa segíti. A Holon Moverben ugyanakkor nincs vezetőállás, mivel 4-es szintű önvezetésre képes. Ez azt jelenti, hogy a külső szenzorok, kamerák és érzékelők segítségével képes tájékozódni menet közben. Bárhol is járjon a kis önvezető minibusz, egy dolog borítékolható: a Holon Mover nem szennyezi a környezetet, mivel elektromos hajtáslánccal van felvértezve. Egy feltöltéssel 290 kilométert is képes megtenni, ami egyáltalán nem kevés egy önvezető minibuszól.

És hogy mikor találkozhatunk a jövőben a Holon Moverrel? Csak annyi bizonyos, hogy az újdonságra most sok-sok tesztfutás vár, sorozatgyártása pedig 2025 végén startolhat el az Egyesült Államokban, de a tervek szerint nemcsak a tengerentúlon, hanem Európában és Ázsiában is gyártanák. A flexibilis platformarchitektúrának köszönhetően akár nagyobb változatokban is készülhet.