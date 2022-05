Az Egyesült Királyságban úgy döntöttek, hogy tesznek egy lépést az önvezető haszonjárművek felé, ezért létrehoztak egy 40 millió fontos pénzügyi alapot arra, hogy támogassák az autonóm technológiák elterjesztését az utasszállító és a házhozszállítást végző járművek esetében. Az Összekapcsolt és Automatizált Járművek Szabványosítása elnevezésű (CCAM) alap elkülönítését a brit innovációs miniszter, Lord Gerry Grimstone jelentette be a napokban.

Úgy számolnak, hogy a támogatásnak köszönhetően már 2025-ben elkészülhetnek az első önvezető járművek prototípusai. Az állami forrásból elsősorban önvezető áruszállító furgonok, iránytaxiként működő minibuszok, repülőtéri csomagszállítók, illetve kikötői konténermozgatók fejlesztését kívánják támogatni. A tervek szerint a pályázat lehetővé teszi a befektetők és az ilyen jellegű fejlesztéseket végző cégek összefogását, emellett bíznak abban, hogy olyan járművek születhetnek meg így, amelyek akár külföldre is exportálhatók lesznek.

1,5 millió fontot azonban csak és kizárólag az önvezető autóbuszok és utasszállító járművek felhasználásával kapcsolatos tanulmányokra és kutatások támogatására különítettek el. A brit kormány ugyanis arra keresi a választ, hogy az autonóm módon, a forgalomtól elzárt területen közlekedő autóbuszok ki tudják-e váltani a jövőben a helyi érdekű vasútvonalak építését. Szintén sarkalatos kérdés az önvezető járművek nagyvárosok közösségi közlekedési rendszereibe történő beillesztése. A brit kormány számításai szerint az autonóm haszonjárművek fejlesztésének támogatásával 2035-re egy olyan iparág jöhet létre, amely 35 ezer embernek lesz képes munkát adni.

A szükséges források biztosítása mellett az Egyesült Királyság már dolgozik az önvezető járművekre vonatkozó jogszabályi háttér kialakításán. Ez érinteni fogja a biztosítással kapcsolatos kérdéseket is, tehát azt, hogy ki lesz mondjuk a felelős akkor, ha egy önvezető jármű balesetet okoz. Mindamellett meg fogják határozni az autonóm módon közlekedő járművek egyes kötelező technikai elemeit is. Azt már most lehet tudni, hogy mindegyiknél kötelező lesz az aktív sávtartó rendszer. Természetesen az évtized közepén megjelenő önvezető járművek csak akkor kaphatják meg a szükséges hatósági engedélyeket, ha előtte számtalan teszt során bebizonyosodott, hogy alkalmasak a közúti közlekedésre.