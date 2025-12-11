A Pest vármegyei rendőrök december 1-jén hajnalban állítottak meg Gödöllő határában egy buszt, melyet néhány órával korábban loptak el egy veresegyházi parkolóból.

A 60 éves férfi még előző este szállt le egy menetrend szerinti buszról Veresegyházon, azonban onnan nem szeretett volna hazáig gyalogolni a késői órákban. Ezért próbálkozott az ott parkoló busszal, amit azután, hogy kinyitott, eddig ismeretlen módon be is indított – írja a Police.hu.

Útnak indult a teletankolt járművel, amiben talált egy tankolókártyát is, de fizetni nem tudott vele. Egészen a fővárosig hajtott vele, majd a városnéző körútja után Aszód felé vette az irányt. Ez idő alatt derült fény a lopásra, így a busztársaság diszpécsere a nyomkövetőn keresztül kezdte figyelni a haladását, ezzel párhuzamosan a gödöllői rendőröket is értesítette, akik rövidesen meg is állították a buszt.

Nekik a bátor sofőr azt mondta, több évtizedes buszvezetői múltja van, amit alátámasztott, hogy a járműben a hosszú út során nem keletkezett kár. A férfit előállították, majd jármű önkényes elvétele, lopás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Nem ő volt az első, akinek a fejében megfordult a buszlopás gondolata, igaz, egy korábbi eset egészen más okra vezethető vissza: