A héten került pont annak a bírósági ügynek a végére, ami még egy 2023. július 10-én történt buszlopással kapcsolatban indult. Írországban a 24 éves Derek Dunne a letterkenny-i pályaudvarról kötötte el Bus Éireann nevű társaság egyik járművét, amivel egészen Dublinig meg sem állt – írja az RTE.

Semmilyen kár nem keletkezett a körülbelül 150 millió forintnak megfelelő értékű járműben az összesen 237 kilométeres út során, sőt, a megtalálásakor még a slusszkulcs is a gyújtáskapcsolóban volt. A tolvajt két hónappal az eset után tartóztatták le és hallgatták ki; ekkor tett beismerő vallomást Dunne.

A fiatalembert a bíró elmondása szerint is „rendkívül szokatlan” bűncselekmény elkövetésére az sarkallta, hogy a másik busz, amivel utazni szeretett volna, már tele volt.

Figyelembe vették az ítélethozatal során, hogy a hatóságokkal mindvégig együttműködő Dunne-nak nem állt szándékában megkárosítani a busztársaságot, tényleg csak az volt a célja, hogy eljusson Dublinba. Erre való tekintettel 18 hónapra csökkentették az eredetileg két évre szóló szabadságvesztését, azt is végrehajtásában 18 hónapra függesztették fel, partfogó felügyelete mellett.

Dunne a bíróságon is beismerte, hogy meggondolatlanul cselekedett. Az ügytől eltekintve büntetlen előéletű, igaz, egy korábbi gyorshajtás nyomán egy eljárás már folyt ellene. A 24 éves férfi egyébként a szállítmányozásban és a nehézárú-szállításban dolgozott – habár nincs jogosítványa, fanatikusan rajong a teherautókért.

